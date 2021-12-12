Boğazda yumru hissinin nedenleri ve tehlikeleri

Boğazda bir yumru, hemen hemen herkesin zaman zaman yaşadığı can sıkıcı bir histir. Çoğu durumda kendi kendine geçse de bazı durumlarda ciddi sağlık sorunlarının bir belirtisi olabilir.

Boğazda bir yumru, yutak ve çevresindeki alana bir yumru veya şişlik baskı yapıyormuş gibi gırtlakta fazladan bir şey hissidir. Ancak boğazınıza dokunduğunuzda, orada fazladan bir oluşum bulamazsınız.

Bu hislere ağız kuruluğu, boğaz ağrısı, nefes darlığı hissi ve öksürme isteği eşlik edebilir. Boğazdaki yumrunun kendisinin tehlikeli olmadığına inanılmaktadır. Ancak, birkaç hastalığın belirtisi olabilir.

Boğazda bir yumru hissini gidermek genellikle zordur. Uzun bir süre, birkaç saat veya gün sürebilir. Bir şeyler içmek ve yemek yemek bir miktar rahatlama sağlayabilir.

Boğazda yumru hissi oldukça yaygındır. Muhtemelen hemen hemen herkes hayatında en az bir kez hissetmiştir. Amerikan tıbbi istatistiklerine göre, KBB doktorlarına yapılan tüm sevklerin yaklaşık yüzde 4'ü boğazda yumru hissi ile ilişkilidir.

BOĞAZDA YUMRU HİSSİNİN NEDENLERİ

Boğazda bir yumru hissinin nedenlerini anlamak için öncelikle vücudun bu bölgesinde hangi organların bulunduğunu ve işlevlerini bilmemiz gerekir. Bunlar dilin kökü, farenks, yemek borusu, bademcikler, gırtlak, soluk borusu, lenf düğümleri, servikal omurlar, kaslar, sinir lifleri, tiroid ve paratiroid bezleridir. Teorik olarak, bu organlardan herhangi biriyle ilgili bir sorun bu duyguya neden olabilir.

Gastroözofageal Reflü Hastalığı

Gastroözofageal Reflü Hastalığı (GÖRH), kas ve sfinkter fonksiyon bozukluğu nedeniyle mide asidinin yemek borusuna salındığı kronik bir durumdur. Bazı araştırmalar, vakaların yüzde 33-83'ünde boğazda bir yumruya neden olanın bu olduğunu göstermektedir.

GÖRH, çok yaygın bir hastalıktır. Tedavisi genellikle başarı ile sonuçlanır. Çoğu durumda reflüyü önlemek için diyetinizi ve yaşam tarzınızı ayarlamanız yeterlidir. Ancak tedavi edilmeyen GÖRH, ülser, yemek borusunun daralması ve çeşitli kanserler gibi daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir:

Reflünün ana nedeni, alt özofagus sfinkterinin işlevinin bozulmasıdır. Sağlıklı bir insanda alt yemek borusu sfinkterinin basıncının 5 mm Hg'nin üzerinde olması mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçmasını engeller. GÖRH'de ise basınç seviyesi 2 mm Hg'den azdır.

Bu bozulmanın birçok nedeni olabilir. Örneğin sigara içmeye bağlı hipoksi, çeşitli ilaçlar, gebelik, midede Helicobacter Pylori varlığı ve cerrahi operasyonlar bu bozulmayı tetikleyebilir.

Boğazda bir yumruya ek olarak reflünün tipik belirtileri arasında göğüste ağrılı yanma hissi, geğirme, aşırı tükürük, hıçkırık, göğüs ağrısı ve karın ağrısı bulunur. Ancak bazen reflü, spesifik olmayan belirtilerle kendini gösterir. Kulağa yayılan boğaz ve alt çene ağrısı, kronik öksürük ve ses kısıklığı, sinüzit (burun akıntısı) ve kalpte gibi göğüs ağrısı görülebilir.

Yemek Borusu Bozuklukları

Boğazda bir yumru oluşmasının başka bir nedeni örneğin kas koordinasyonu kaybı, kas aşırı eforu veya tersine ton eksikliği gibi çeşitli gırtlak ve özofagus sfinkter bozuklukları olabilir.

Anksiyete veya Stres

Araştırmalar, bazen boğazda bir yumru hissinin nedeninin psikolojik durumlar olabileceğini gösteriyor. Stres, anksiyete ve depresyon gibi durumlar da boğazda yumru hissine neden olabiliyor. Herhangi bir psikolojik belirti gigib bu ilişki de şimdiye kadar çok az araştırılmış ve neredeyse açıklanamamıştır.

Bu tür durumlar psikosomatik olarak adlandırılır. Psikolojik koşullar somatik (yani gerçek, bedensel) hastalıklara yol açabilir. Ancak bazı durumlarda ters bir ilişkinin tetiklenmesi de oldukça olasıdır. Artan kaygı, bir kişiyi sağlığına daha fazla dikkat etmeye ve doktorları daha sık ziyaret etmeye iter. Yapılan bir araştırmaya göre, boğazında yumru şikayeti ile yardım arayan hastaların yarısından fazlasında anksiyete-depresif bozukluklar vardı ve aynı zamanda her birinde boğazda bulunan organların işleyişinde bozukluklar olduğu tespit edildi.

Endokrin Bozuklukları

Endokrin sistem hastalıkları boğazda yumru hissinin en yaygın nedenlerinden bir diğeridir. Boğazda yumru hissi yaşayan neredeyse her 10 kişiden 1'inde endokrin sistem hastalığı olduğu tahmin ediliyor.

Bu endokrin sistem hastalıkları boğazda bir yumru hissine neden olabilir:

- En yaygın olarak iyot eksikliği ile ilişkili bir tiroid bozukluğu olan multinodüler guatr,

- Hipotiroidizm, hormonlarının üretimini azaltan tiroid bezinin bozukluğu,

- Otoimmün tiroidit, bağışıklık sisteminin yanlışlıkla tiroid bezine saldırarak iltihaplanmasına neden olduğu bir hastalık,

- Paratiroid bezinin adenomu, bu organın iyi huylu bir tümörüdür ve bu da aşırı hormonlara yol açar.

Bu tür hastalıklar çoğunlukla tiroid bezinin ödemi, sürekli yorgunluk, açıklanamayan kilo alımı veya kaybı, kas ağrısı ve şişme ile kendini gösterir.

İltihaplı Hastalıklar

Solunum sorunları bazen boğazda bir yumru gibi hissedilebilen yemek borusunu ve gırtlağı tahriş eder. Bademcik iltihabı, farenjit, anjina, göğüs ağrısı ve kronik sinüzit boğazda yumru hissine neden olabilir.

Bu tür hastalıklara ateş, burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, ses kısıklığı ve balgam üretimi eşlik eder. Bu hastalıkların belirtileri boğazda genellikle açıkça görülebilir.

Ayrıca, boğazda bir yumru, burundan aşırı mukus birikimi ile ilişkilendirilebilir. Bu, uzun bir burun spreyi alımından sonra olur. Sıvı arka duvardan aşağı akar ve topaklanma hissine neden olabilir.

Osteokondroz ve Diğer Omurga Hastalıkları

Servikal omurga hastalıkları bazen boyun organlarıyla ilişkili sinirlerin sıkışmasına neden olabilir. Bu, boğazda bir yumru hissi ile kendini gösterebilir. Bu durumda, bu duyuya omurgada ağrı, kas gerginliği ve yanlış duruş eşlik edecektir.

Gırtlak Kanseri

Boğazınızda bir yumru hissi kanser belirtisi olabilir. Kanser en sık burundan boynun alt kısmına kadar uzanan gırtlaktaki kasları kaplayan düz hücreleri etkiler. Kanser boğazda bir yumru ile de ortaya çıkabilir, ancak belirtiler genellikle daha şiddetli ve ağrılıdır. Yutma zorluğu, ağrı, kanama, ağız ve dilin uyuşması ve burun ve kulaklarda kalıcı tıkanıklık görülebilir.

Gırtlak kanseri çok yaygın bir hastalık değildir, çok sık görülmez. Ana risk grubu ileri yaştaki erkeklerdir, en yüksek görülme oranı 65 yaştır. Gelişimi için risk faktörleri arasında sigara, alkol kullanımı ve asbest ve nikel gibi toksik kimyasallarla sürekli temas yer alır. Diğer kanserlere göre gırtlak kanseri tedaviye iyi yanıt verir.

BOĞAZINIZDAKİ YUMRUDAN NASIL KURTULURSUNUZ?

Boğazdaki yumrunun bir hastalık değil, tamamen farklı nedenlerin yol açabileceği bir belirtiler kompleksi olduğunu anlamak önemlidir.

Her şeyden önce bu duyguya tam olarak neyin neden olduğunu kendi başınıza anlamaya çalışın. Kendinizi izleyin ve ne kadar zaman önce ortaya çıktığını, sürekli hissedilip hissedilmediğini, orada olmadığı anlar olup olmadığını ve yutmayı veya nefes almayı engelleyip engellemediği düşünün. Daha sonra boyun şeklinde gözle görülür değişiklikler olup olmadığını ineleyin, lenf düğümlerinin büyümüş olup olmadığı, boyunda şişlik olup olmadığı, kaslarda ağrı ve sağ ve sol boynun yanlarında asimetri olup olmadığını gözlemleyin.

Uzmanlara göre genellikle stres, olumsuz duygular veya kızgınlık duygularından sonra boğazda bir yumru ortaya çıkar. Bu nedenle, böyle bir duygunun geçmesi için sakinleşmek ve dinlenmek yeterlidir. Bu gibi durumlarda, sinir sistemimiz farinksin işleyişini etkileyen mekanizmaları tetikleyerek, öksürük ve nefes darlığının eşlik ettiği boğazda bozukluk belirtilerinin gelişmesine neden olur. Ancak iyi bir dinlenmeden, normal uykudan, olumlu duygulardan ve bazen sakinleştirici çaylardan (melisa, nane, şerbetçiotu, sarı kantaron veya kediotu) sonra boğazda bir yumru iz bırakmadan kaybolabilir.

Boğazınızda bir kez bir yumru oluşursa ve başka belirtiler eşlik etmiyorsa, muhtemelen doktora görünmenize gerek yoktur. Yüksek olasılıkla, kısa bir süre içinde iz bırakmadan kaybolacaktır. Ancak yumru geçmezse, mutlaka doktora gidilmelidir

Yumruyu öksürerek atmaya çalışmayın, bu sadece gırtlakta daha fazla tahrişe ve spazmlara yol açacaktır. Bunun yerine ılık su için.

Asit reflü ve onunla birlikte boğazda bir yumru hissi sağlıklı insanlarda da ortaya çıkabilir. Bu durumda, bir mide ekşimesi ilacı yardımcı olacaktır. Düzenli olarak mide ekşimesi yaşıyorsanız, yaşam tarzınızı değiştirmelisiniz, kafein, alkol, meyve suları ve baharatlı yiyeceklerin tüketimini azaltın, sigarayı ve gazlı içecekleri bırakın.

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Boğazda bir yumru hissi sürekli ortaya çıkıyorsa veya diğer belirtiler eşlik ediyorsa, bir uzmana başvurulmalıdır. Ve sık sık mide ekşimesi veya geğirme varsa, hemen bir gastroenteroloğa gitmek gerekir. Doktor sizi muayene edecek ve teşhise bağlı olarak uygun tedaviyi reçete edecektir.

GÖRH teşhisi konulursa, diyetinizi ayarlamanız ve muhtemelen reflüyü azaltan ilaçlar olan antasitler almanız gerekecektir. GÖRH, öncelikle yaşam tarzı değişiklikleri ve diyet yoluyla tedavi edilir. Alkol, sigara, kahve, çikolata, gazlı içecekler, yağlı ve kızarmış yiyeceklerin ortadan kaldırılması ve pişirme yöntemlerinin değiştirilmesi diyet tedavisinin temelidir. Kilo kaybı, tedavinin etkili olması için gerekli kabul edilir. Aşırı yemeyi, geceleri yemek yemeyi ve yemekten sonra uzanma (yatay pozisyon alma) alışkanlığını tamamen bırakmak gerekir.

Boğazdaki bir yumru ağrı, kızarıklık, bademciklerin büyümesi veya iltihaplanması ve sürekli hoş olmayan kokunun salgılanması ile birleşirse muayeneye bir kulak burun boğaz uzmanı ile başlamak daha iyidir.

Boğaz ağrısı, ses kısıklığı, kuru öksürük, yatay pozisyonda yoğunlaşan boğazda bir yumru olması durumunda, muayeneye endokrinolog ziyareti ile başlamak gerekir. Ana muayeneler her zaman bir tam kan sayımı, tiroid hormonlarının seviyesi (T3, T4, TSH), tiroid bezinin ultrasonu ve boyun lenf düğümleri, ağız boşluğu muayenesi, laringoskopi olacaktır.

Aşağıdaki gibi semptomlarla karşı karşıya kalırsanız, bir gastroenterolog, KBB uzmanı, endokrinolog, nörolog veya psikoterapisti ziyaret etmeye değer:

- Uzun süreli sinir gerginliği veya sonrasında boğazda bir yumru hissi,

- Sesin tınısının değişmesi,

- Ses kısıklığı,

- Kulak ve çenede ağrı,

- Yutma zorluğu,

- Göğüste ağrılı yanma hissi,

- Hıçkırık,

- Uzun süreli öksürük,

- Boyun hacminde bir artış.