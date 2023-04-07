BOMBA KARIŞIM: Kronikleşmiş öksürüğünüzü söküp atacak! Eğer cevizi o besinle yerseniz... Öksürük krizilerinden kurtulmak için, kutu kutu ilaç içmenize gerek yok. Bazı doğal karışımları hayatınıza dahil ederseniz, öksürük sorununu kısa süre içerisinde ortadan kaldırabilirsiniz.

Hastalıktan sonra öksürük geriye kalabilir ve uzun süre de geçmez. Bu öksürük, kronik bir hal alır.

Bundan kurtulmak için doktorlara başvurur ve bazen ise kutu kutu ilaç kullanabiliriz.

Ayrıca öksürük sorunu yaşayan kişilerin günlük hayatı da kısıtlanabilir ve bu durum ruhsal olarak da etkileyebilir.

Bu durumdan kurtulmak için ilaçlar, her zaman iyi gelmeyebilir. Bir de doğal karışımları deneyebilirsiniz.

Doğal bazı besin ve karışımlar, öksürük sorunu dahil olmak üzere birçok hastalığa deva oluyor.

Bu karışımlardan birisi ise kuru incir ve ceviz. Peki, bu karışımın faydası nedir?

Kuru incir - ceviz mucizesi

Kuru incir cevizle beraber yenirse, akciğeri temizler ve kronikleşmiş olsa da öksürüğü kökten bitirir.

Cevizin faydalarına gelirsek;

Düzenli tüketildiğinde cilde parlaklık verir ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

Magnezyum, çinko, bakır, demir, fosfor, bir dizi vitamin içeren ceviz; iyi yağlar, folik asit, demir ve potasyum açısından zengindir.

Yaklaşık 90 besin madddesi içerir ve insan sağlığı için bulunmaz bir nimettir.

Yaşlanmaya bağlı hastalıkları, kanseri ve kardiyovasküler sistem hastalıklarını önlemeye yardımcı olur.