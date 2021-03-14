Borderline, sınırda kişilik bozukluğu olarak tanımlanmaktadır. Sınırda kişilik bozukluğu olan kişilerin, kendine ve karşısındakilere karşı duygu durumları her an değişkenlik gösterebilmektedir.

Borderline Kişilik Bozukluğu olan kişilerin duygu, düşünce, davranışlarında ve insan ilişkilerinde keskin dalgalanmalar yaşanmaktadır. Örneğin, kendisini güvenli ve başarılı hissederken bazen de çok kötü hissedebilmektedir. Bu gelgitler, kişinin iş hayatını ve arkadaşlık ilişkilerini oldukça kötü etkilemektedir.

Peki, Borderline Kişilik Bozukluğu nedir, belirtileri nelerdir? Borderline Kişilik Bozukluğu tedavisi var mı? İşte, detaylar..

BORDERLİNE KİŞİLİK BOZUKLUĞU NEDİR?

Ergenlik döneminde baş gösteren Borderline Kişilik Bozukluğu, kişinin düşünme ve duygu tarzında bozulma yaşanması durumudur. Bu kişilerin duygu durumları çok hızlı dalgalanmalar göstermektedir. Bu nedenle insan ilişkilerinde, düşünme yapılarından kaynaklı sorunlar yaşarlar.

BORDERLİNE KİŞİLİK BOZUKLUĞU BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bu hızlı dalgalanmalar, kararsızlık ve beğenilerin hızlı değişmesi olarak yansımaktadır. Genelde hayatı uçlarda yaşayan bu kişiler, bir gün sevdikleri kişilerden ertesi gün nefret edebilmektedirler. Bu nedenle sosyal hayatlarında, karşılarındaki kişileri yorarlar.

Borderline rahatsızlığı yaşayan kişilerde, aşağıdaki özelliklerin bir veya birkaçı görülebilmektedir. Bir belirtinin görülme yoğunluğu, kişinin hastalık belirtisi gösterdiğini ortaya koyabilmektedir. Borderline belirtilerinden bazıları şunlardır.

Öz benlik ile ilgili iç çatışma

Kendine zarar verebilme eğilimi

İntihar düşüncesine kapılabilme veya intihar girişimi

Çok hızlı değişen duygu durumu

Agresif davranış yapısı

Çeşitli bağımlılıkların olma durumu

Kumar, içki gibi bağımlılıklar

BORDERLİNE KİŞİLİK BOZUKLUĞU NEDEN OLUR?

Borderline hastalığının ortaya çıkış nedeni tam olarak bilinememekle birlikte yaşanan olayların hastalığı tetikleme riski olduğu düşünülmektedir. Hastalığın ortaya çıkmasında genetik faktörler etkili olabilmketedir.

Borderline rahatsızlığı olan kişilerin beyin yapılarında birtakım farklılıklar belirlenmiş olsa da bu farklılıkların hastalık nedeni olması ile ilgili kesin bir kanıt bulunmamaktadır.

Hastalık üzerinde en fazla etki eden faktörlerin sosyal ve kültürel etkiler olduğu bilinmektedir. Kişilerin çocukluk dönemlerinde yaşadığı herhangi bir travmanın bu durumu tetikleyebileceği saptanmıştır.

Bu hastalık kişinin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu etkilerden bazıları şunlardır:

İşe odaklanma konusunda sorun yaşama

İşten sıkılma veya iş yerinde çatışma yaşama

Eğitim konusuna odaklanmama ve okul başarısızlığı

Sorunlu ilişkiler yaşama eğilimi

Kendine zarar verecek davranışlarda bulunma

Bir sonraki adımı düşünmeden hareket etmek eğilimi

BORDERLİNE TEDAVİSİ VAR MI?

Zor bir hastalık olan Borderline ile ilgili araştırmalar arttıkça yeni tedavi yaklaşımları ortaya konmaktadır. Psikiyatrist ile yapılan görüşme sonucunda, hastanın psikolojik durumu tespit edilmekte ve teşhis koyabilmek için kişiye bir test uygulanmaktadır. Ayrıca kişinin genetik yapısı, aile geçmişi ile ilgili bilgiler değerlendirilmektedir.

Hastalığın tespitinden sonra psikiyatristin önerisi doğrultusunda başlayan psikoterapi süreci başlar. Psikoterapi sürecinin kaç seans süreceği ise seansların seyrine göre belirlenir. Kişinin durumuna göre, terapiye ilaç tedavisi ilave edilebilir. Amaç hastanın kendine zarar vermesini engellemek ve yaşam kalitesini arttırmaktır.