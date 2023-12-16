Botokstan milyon kat etkili! Keten tohumunu kaynatın, her gece sürün...

Dolgu ve botoksa para harcamaya son.
Cildinize düzenli olarak uygulayın, kırışıklık ve gerginliği hissedin.
Çizgilerinizi dolduracak, daha genç göstermeye yardımcı olacak.
Ne olduğunu merak edenler için, kadınların sır gibi sakladığı yöntem haberimizde.
İşte viral olan keten tohumu maskesi yapılışı ve uygulanışı...
Botoks etkili keten tohumu
Keten tohumu cilt sarkmalarını toparlayan, cilt lekelerini gideren, kırışıklıkları açan muhteşem bir tohumdur.
Keten tohumuna su eklenir ve kısık ateşte kaynamaya başlayınca 3 dakika kaynatılır.
Ocaktan alındığı gibi süzülür ve kapaklı cam bir kaba boşaltılır.
Kısa bir süre içinde jelimsi bir kıvam alacaktır.
Her akşam temiz cilde 5 dakika aşağıdan yukarı masajla uygulanır sabah yıkanır.
Düzenli kullanımda botoks ve dolgu işlemlerini solla, cildi cam gibi yapar.