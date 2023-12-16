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Botokstan milyon kat etkili! Keten tohumunu kaynatın, her gece sürün...

Botokstan milyon kat etkili! Keten tohumunu kaynatın, her gece sürün... Son günlerin en popüler güzellik hileleri arasında keten tohumu maskesi bulunuyor. Keten tohumunu kaynattıktan sonra soğumaya bırakın. Jel kıvamını alınca saçlarınıza ve yüzünüze sürün, bakın neler oluyor...