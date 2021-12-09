'Böyle de yenilmez ki' demeyin! Nara tuz dökmenin faydasını duyan vazgeçemiyor...

'Böyle de yenilmez ki' demeyin! Nara tuz dökmenin faydasını duyan vazgeçemiyor...

Müthiş bir antioksidan kaynağı olan nar, hem kabuğu hem de tanecikleriyle şifa dağıtıyor. Nara tuz dökerek yemek ise, faydalarıyla daha da şaşırtıyor.

Kış mevsiminin kırmızı meyvesi olan nar, binbir derde deva...

Nar meyvesi, antioksidan gücünün yanı sıra başta meme kanseri olmak üzere hemen hemen tüm kanser türlerini hem önleyici hem de iyileştirici faydalar sağlıyor.

Taneleri, suyu, kabuğu... Nasıl tercih ederseniz edin öğünlerinize bir kase nar eklemeniz tavsiye ediliyor.

Ancak narı tüketmenin ilginç de bir ipucu var: Tuzlamak...

NARA TUZ DÖKMENİN FAYDASI

Kışın grip ve nezle gibi üst solunum yolu hastalıkları artışa geçer. Virüsler boğazları tahrip eder ve iyileşme süreci uzar.

Nara tuz katıldığında güçlü bir iltihap sökücü olur. Günde 6-7 kaşık tüketilmesi gereken tuzlu nar vücuttaki virüsü balgam veya dışkılamayla dışarı atar. Bağırsakları ve yemek borusunu temizler.

Kabuklarından ayırdığınız bir kase nara, bir tutam tuz serperek yemeyi deneyebilirsiniz. Öte yandan tansiyon ve tuz hassasiyetinizi göz ardı etmeyiniz.

KABUĞU DA MUCİZE