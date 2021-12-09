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- 'Böyle de yenilmez ki' demeyin! Nara tuz dökmenin faydasını duyan vazgeçemiyor...
'Böyle de yenilmez ki' demeyin! Nara tuz dökmenin faydasını duyan vazgeçemiyor...
- Haber Merkezi
- 09.12.2021 - 16:50
- Güncelleme : 09.12.2021 - 16:53
Kış mevsiminin kırmızı meyvesi olan nar, binbir derde deva...
Nar meyvesi, antioksidan gücünün yanı sıra başta meme kanseri olmak üzere hemen hemen tüm kanser türlerini hem önleyici hem de iyileştirici faydalar sağlıyor.
Taneleri, suyu, kabuğu... Nasıl tercih ederseniz edin öğünlerinize bir kase nar eklemeniz tavsiye ediliyor.
Ancak narı tüketmenin ilginç de bir ipucu var: Tuzlamak...
NARA TUZ DÖKMENİN FAYDASI
Kışın grip ve nezle gibi üst solunum yolu hastalıkları artışa geçer. Virüsler boğazları tahrip eder ve iyileşme süreci uzar.
Nara tuz katıldığında güçlü bir iltihap sökücü olur. Günde 6-7 kaşık tüketilmesi gereken tuzlu nar vücuttaki virüsü balgam veya dışkılamayla dışarı atar. Bağırsakları ve yemek borusunu temizler.
Kabuklarından ayırdığınız bir kase nara, bir tutam tuz serperek yemeyi deneyebilirsiniz. Öte yandan tansiyon ve tuz hassasiyetinizi göz ardı etmeyiniz.
KABUĞU DA MUCİZE
- Güçlü bir antioksidan olan nar kabuğu, toksinlerin atılmasına yardımcı olur.
- Nar kabuğunu suda kaynatıp bu su ile gargara yapmanız durumunda, diş ve diş etlerinizin daha sağlıklı olduğunu görebilirsiniz.
- Ağız içi iltihaplanmaları için de yine nar kabuğu suyu ile gargara yapabilirsiniz.
- İshal ve farklı sindirim sistemi sorunları üzerinde faydaları bulunmaktadır.
- Bağışıklık sistemini güçlendirir. Vücudun enfeksiyon ve hastalıklara karşı dayanıklı olmasına yardımcı olur.
- Cilde nar kabuğu suyu uygulandığında, düzenli olması halinde cilde canlılık verir.
- Sindirim sistemi genelinde faydalıdır. Bağırsak hareketlerinin düzenlenmesine yardımcı olan etkisinin yanı sıra, bağırsaklardaki yararlı bakterilerin sorunsuzca çoğalmasına yardımcı olarak bağırsak fonksiyonlarını korumaya yardımcıdır.