Bu 4 bitki, doğal antidepresan etkisi gösteriyor

Sentetik antidepresanların uzun bir yan etki listesi olduğundan, bu yazıda sizi, içerikleri nedeniyle popüler doğal antidepresanlar olan bitkiler, doğal ruh hali düzenleyicileri ile tanıştırıyoruz.

Her insan zaman zaman hayatın olumsuzlukları veya hayal kırıklıkları nedeni ile ruh hali değişimleri yaşar. Bu durum gayet normal karşılanmalı ve duygusal dalgalanmaların şiddeti yumuşatılabilir ölçülerde ise sentetik antidepresanlar yerine bazı bitki özlerine de şans tanınmalıdır.

ANTİDEPRESAN ETKİSİ OLAN 4 BİTKİ

1.Şerbetçi Otu (Humulus Lupulus)

Şerbetçi otu bitkisinin (Humulus Lupulus) çiçeklerininde sağlığı geliştirici özelliklere sahip olduğu söylenir. Tomurcuklar ruh halini, iyileştiren özelliklere sahip flavonoidler ve uçucu yağlar içerir.

Yakın zamanda yapılan bir araştırma dört hafta boyunca hergün kuru şerbetçiotu özü tüketmenin sağlıklı genç yetişkinlerde hafif depresyon, kaygı ve stresi iyileştirdiği gözlemlenmiştir. Ayrıca bitki uyku bozuklukları, huzursuzluk, gerginlik, heyecanlanma, hiperaktivite bozukluğu (DEHB), sinirlilik için de kullanılır.

2.Sarı Kantaron

Sarı kantaron (Hypricum perforatum), Avrupaya özgü çiçekli bir çalıdır. Sarı kantarton, ruh sağlığı sorunlarını tedavi etmek için yaygın olarak kullanılan bir bitkisel antidepresandır. Ruh halini iyileştirdiğine ve sinir ajitasyonunu azalttığına inanılan hiperisin ve hiperfolin de dahil olmak üzere çok sayıda aktif bileşen içerir.

Depresyon tedavisindeki terapötik faydaları, çeşitli bilimsel çalışmalarla ispatlanmıştır. Bazı araştırmalar bitkinin bir kaç reçeteli antidepresan kadar etkili olduğunu göstermiştir. Ancak dikkatli olun sarı kantaron bir çok ilaçla etkileşime girer bu nedenle herhangi bir reçeteli ilaç alıyorsanız, sarı kantaron kullanmadan önce doktorunuza danışın.

3.Tutku Çiçeği

Tutku çiçeği, Güneydoğu Kuzey Amerikaya özgü çok yıllık bir sarmaşık bitkisidir ve şu anda Avrupa'nın her yerinde yetiştirilmektedir. Yerli Amerikalılar şifalı bitkiyi sakinleştirici olarak kullandılar. Günümüzde ağırlıklı olarak anksiyete ve uyku sorunlarının yanısıra ağrı, kardiyak aritmi, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) için besin takviyesi olarak kullanılmaktadır.

Ayrıca geleneksel olarak sıcak basması gibi menopoz semptomlarını hafifletmek için kullanılır ve özellikle menopozla ilişkili uykusuzlukla mücadelede faydalıdır. Ancak, bitki rahim kasılmalarını tetikleyebileceği için hamilelik sırasında kullanılmamalıdır.

4.Kedi Otu (Valerian)

Kedi otu, kedi nanesi olarakta bilinen Valerian bitkisi Asyav ve Avrupaya özgü bir bitkidir ve Antik Yunanistan ve Roma'ya kadar eski zamanlardan beri özellikle kaygı için doğal bir çözüm olarak kullanılmıştır. Kedi otu kökünde bulunan uçucu yağlar, vücudun merkezi sinir sistemi üzerinde sakinleştirici ve onarıcı bir etkiye sahiptir.

Bitki özleri ayrıca uykuya dalma ve uykuda kalma yeteneğini geliştirir ve özellikle hafif uyku bozuklukları için en popüler bitkisel ilaçlardan biridir. Bir çok reçeteli uyku yardımcısının aksine kedi otu daha az yan etkiye sahiptir. Sabah uykusuzluğuna neden olma olasılığı çok daha düşüktür.