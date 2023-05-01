Bu besinleri tüketen tuvaletten çıkamıyor! Aman dikkat... Her yaşta insanın yaşayacağı sağlık sorunlarından olan ishal, kişinin yaşamını olumsuz etkileyebiliyor. İshale maruz kalmamak için, ishal yapan yiyecek ve içeceklerden de kaçınmanız gerekiyor.

Her yaşta insanın yaşadığı sağlık problemlerinden birisi olan ishal, yaşamı olumsuz etkileyebiliyor.

Vücudun su kaybetmesine neden olan ishal, bu sorunu yaşayanların güçsü düşmesine neden oluyor.

Uzun süre geçmeyen durumlarda ise hastaneye gitmek gerekiyor. Ancak evde yapılan bazı yöntemler, ishalden kurtulmaya olanak sağlıyor.

İshalden kurtulmaya olanak sağlayanların dışında, bazı yiyecek ve içecekler ise hızlı ishal oluşumuna neden olabiliyor.

En bilindik ishal oluşumu; ıspanak, kabak, yeşil sebze grupları, süt, kuru fasulye yemeğinin aşırı veya düzensiz bir şekilde tüketilmesidir.

Bunlar dışında da bazı yiyecek ve içecekler ishale neden olurken, kullandığımız ilaçlar bile buna olanak veriyor.

Yukarıda yer alan listeye ekleme yapmamız gerekirse, ishal yapan besinleri şu şekilde sıralayabiliriz;

İshal yapan besinler nelerdir?

Sık sık ishal problemiyle karşı karşıya kalan bireylerin, ishal yapma noktasında etkiye sahip olan yiyeceklere dikkat etmesi gerekiyor.

İshale sebebiyet yaratan yiyeceklerin listesi şu şekilde verilmektedir:

- Karpuz,

- Sarımsak,

- Kavun,

- Soğan

- Aşırı baharatlı yiyecekler,

- Kızartılmış yiyecekler,

- Acı biber

- Fast food yiyecekler,

- Yoğurt,

- Çok yağ içeren yiyecekler,

- Kefir,

- Fındık,

- Yeşil yapraklı sebzeler,

- Kiraz,

- Patates cipsi

- Kuru fasulye ve nohut yemeği,

- Mısır,

- Lahana,

- Şeftali,

- Süt ürünleri,

- Acı çehre tohumu.

İshal yapan içecekler

Kahve,

Kola,

Süt,

Alkollü içecekler,

Meyve suları.