Bu bitki cinsel gücü artırıyor! Altından bile daha değerli… Kore'nin en popüler bitkisi ginseng, arzu ve isteği yükseltmesiyle biliniyor. Vücut hücrelerini gençleştiren bitki cinsel uyarıcı etkisiyle tercih edilen bitkiler arasında yer alıyor. Kilosu ise 5 bin TL'den satılıyor.

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Alternatif tıpta yer alan birçok besinin faydaları saymakla bitmiyor.

Şifa deposu arayanların yanı sıra cinsel hayatlarına katkı arayanlar da oluyor.

Kimi meyve ve sebzelerin cinsel gücü artırma özellikleri bulunuyor. Bununla da bitmiyor.

Libido artıran bitki: Ginseng

Doğal bitkiler de bu ihtiyacı kolaylıkla sağlıyor. Bunlardan biri de kırmızı ginseng bitkisi.

Tozlanmış ginsengin erkek cinsel performansını artırdığı ve libidoyu artırdığı biliniyor.

4 yılda bir yetişiyor

Uzmanlar, Çin ve Kore’de yüksek kesimlerde doğada kendiliğinden yetişen kırmızı ginsengin; afrodizyak ve zihin açıcı özelliğiyle de dikkat çektiğini belirtiyor.

İnsan sağlığına olan yararlarıyla birçok ilacın ham maddesini oluşturduğu belirtilen bitki, 4 yılda bir yetiştiği ve nadir bulunduğu için yüksek fiyatlarda alıcı buluyor.

Kilosu 5 bin TL

Yıllanmış ağaçların kök kısımlarından toplanan ve oldukça değerli bir ürün olan ginseng, kapsül, toz ve macun olarak kullanılabiliyor.

Ancak adeta altınla yarışan bir fiyata da sahip. Ginsengin şu an kilogram fiyatı 5 bin TL.

Ginsengin kullanımı

Ginseng, suda haşlanarak çay olarak da tüketilebilir.

Bunun için ginsengi dilimleyerek sıcak su ekleyerek birkaç dakika demlenmesini bekleyerek tüketebilirsiniz.