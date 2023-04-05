Bu karışım ciğerdeki balgamı söküp atacak! Yaza incecik girecekseniz: Limon - sarımsak - zencefil üçlüsü Limonun, zencefilin ve sarımsağın ayrı ayrı faydaları saymakla bitmiyor. Bu besinlerin bir araya gelerek oluşturduğu kür ise hem zayıflamanıza hem de hastalıklardan kurtulmanıza olanak sağlayacak.

Zencefil, limon ve sarımsak...

Doğanın bize sunduğu mucizeler arasında yer alan bu besinler, sağlık açısından oldukça faydalı ve önemli.

Yemeklerde de kullanılan bu besinler, birçok hastalığın iyileştirilmesinde de önemli rol oynuyor.

Ayrıca limon, evdeki negatif etkinin dağılmasına da olanak sağlıyor. Limonun sirkeyle de karıştığı zaman nazara iyi geldiği biliniyor.

Bu üç besin bir araya gelerek, muhteşem bir kür oluşturuyor. Zencefil, limon ve sarımsak kürü, sağlıklı bir yaşam sürdürmek isteyenler için çok kullanışlı.

Peki, bu kür nasıl hazırlanır?

5 adet büyük boy limon

5/6 diş sarımsak

2-3 cm kadar zencefil

2 litre sıcak su

1 tatlı kaşığı bal

Limonların suyunu sıkın. Posasını ve kabuklarını ise atmayın. Sarımsakları ve zencefili ezin. Akabinde ise limon suyu, sarımsak ve zencefilleri bir kaba koyup karıştırın.

Bir tencereye iki litre su koyup limon kabuklarını ve posasını 10 dakika kadar kaynatın.

Su kaynayınca limon suyu, sarımsak ve zencefil karışımını içine ekleyin ve karıştırmaya devam edin. 10 dakika kadar böyle kaynattıktan sonra kapağını kapatıp soğumasını bekleyin.

Bu kürü sabah ya da akşam aç karnına için. Akabinde ise yemek yemeyin. Zayıflamak için 1 ay boyunca bu kürü düzenli olarak için.

Faydaları

Bu kür, bölgesel anlamda zayıflamaya yardımcı oluyor. Ayrıca metabolizmayı hızlandırıyor. Uzun süre tokluk hissi sağladığı için, diyet listelerinde ilk sıraya yazabilirsiniz.

Mide ve bağırsak sağlığını korumaya yardımcı oluyor. Buna baplı olarak şişkinlik sorunlarına da iyi geliyor.

Bağışıklık sistemini güçlendirir ve sindirimi düzenler.

Ağız ve diş sağlığını korumaya yarar.

Kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur.

Stresi azaltmaya yardımcı olur.

Kış hastalıklarına iyi gelir ve öksürüğü keser.