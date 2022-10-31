Bu mantar ciddi karaciğer hasarına neden oluyor!

Bu mantar ciddi karaciğer hasarına neden oluyor!

Köygöçüren mantarı olarak bilinen ve sonbaharda ormanlarda oldukça fazla miktarda bulunan tehlikeli bir mantar türü ciddi karaciğer hasarına yol açıp ölüme neden olabiliyor.

Sonbaharda birçok insan ormanlardan mantar toplar, ancak bazı mantarların zehirli olduğu unutulmamalıdır ve onlardan mümkün olduğunca kaçınılmalıdır.

Köygöçüren mantarı, evcikkıran ve ölüm meleği olarak adlandırılan tehlikeli bir mantar türü, ciddi mantar zehirlenme vakalarının çoğundan sorumlu,

Köygöçüren mantarı oldukça gösterişli görünüyor ve onu yiyenler tadının da güzel olduğunu söylüyor. Diğer bir problem ise tükettikten sonra sadece ishal ve kusmaya neden olmasıdır, bu yüzden pek çok kişi bu noktada doktora başvurmamaktadır.

Kögöçüren mantarı 1994 yılı Kasım ayında, İstanbul'da seri zehirlenmelere yol açmış ve 20'den fazla insanın ölmesine neden olmuştur.

Ciddi karaciğer hasarına yol açabilir

Mantar zehri karaciğere girer ve günler geçtikçe ciddi karaciğer hasarına neden olur. Hasta hastaneye kaldırıldığında karaciğer yetmezliği tedavisi ile hayatı kurtarılabilir.

Bu süreçte kişinin karaciğerinin yenilenip yenilenmeyeceği veya daha ciddi vakalarda karaciğer nakline ihtiyaç duyulup duyulmayacağı anlaşılır.

Dikkat edilmesi gereken 4 nokta

Uzmanlar, mantar toplayıcılara 4 konuda tavsiyede bulunuyor:

- Mümkünse sadece bildiğiniz mantarları toplayın, gerisini orada bırakın.

- İmkanınız varsa, topladığınız her mantarı muayene ettirin.

- Mantar uzmanı çok uzaktaysa ve mantarı inceleyemiyorsa o zaman birinci kural daha da geçerlidir.

- Mantar yedikten sonra mide problemleriniz, ishaliniz veya kusmanız varsa, semptomlar nispeten hızlı bir şekilde kaybolsa bile bir doktora danışın. Bu gibi durumlarda, mantarın kalan tüm unsurlarını doktora götürün.

Mantar toplarken çevreye dikkat edin

Bilinmeyen, yenmeyen veya zehirli mantarları çiğnemeyin, çünkü bunların çoğu koruma altındaki türlerdir. Mümkün olduğunca az hasara neden olmak için topladığınız mantarı dikkatlice yerden çıkarın. Ayaklarınızda da dikkat edin, ormanın içinden engebeli yollardan yürüyün, bitkilere zarar vermeyin.

Tanıdık olduğunu düşündüğünüz türleri toplamış olsanız bile, toplanan ürünleri bir mantar uzmanına göstermeniz önemlidir. Normal ve zehirli bazı mantarları gözle karıştırılması kolaydır.