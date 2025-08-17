Bu saatlerde kahve tüketin: Mutluluğu artırıyor

Sabah içilen kahve daha çok mutlu ediyor...

Bilim insanları yaptıkları araştırmada kahvede bulunan kafeinin beyinde ''adenozin'' adlı kimyasala bağlı reseptörleri engellediğini ve bu durumun uyku isteğini azalttığını tespit etti.

MUTLULUK SEVİYESİNİ ETKİLİYOR

Hangi saatlerde içilen kahvenin insanları mutlu ettiğini araştıran uzmanlar, sabah uyandıktan sonra 2,5 saatlik zaman diliminde içilen kahvenin mutluluğu artırdığını belirledi.

KALP SAĞLIĞINI DESTEKLİYOR

Kahvenin sabah saatlerinde tüketildiğinde ruh halini iyileştirdiği kaydedilirken, öğleden sonra içilen kahvenin aynı etkileri oluşturmadığı bildirildi.

Araştırmacılar, kahve tüketiminin uyanıklığı artırmasının yanı sıra kalp sağlığını da destekleyebileceğini açıkladı. Kahve içmenin metabolizmayı hızlandırabileceği, kronik hastalık riskini azaltabileceği belirtildi.

KORTİZOL SEVİYESİ YÜKSEKKEN İÇİLMEMELİ

Bilim insanları kortizol seviyesinin yüksek olduğu saatlerde kahve içilmemesi gerektiğini vurgulayarak, kafeinden tam olarak faydalanmak için günün en uygun saatlerinde tüketilmesi gerektiğini önerdi.

SAAT 09:30 - 11:30 ARASINDA TÜKETİLMELİ

Amerikan Maryland Üniversitesi'nin araştırmasına göre sabah kahvesinin uyandıktan hemen sonra değil, saat 09:30 - 11:30 arasında tüketilmesi gerekiyor.

Uzmanlar günde 5 fincandan fazla kahvenin zararlı olduğunu ifade ederken, kahvenin uyku açma sebebinin kafeinin sinir sistemini uyararak kortizol hormonunu etkilemesinden kaynaklandığını bildirdi.