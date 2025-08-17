Bu saatlerde uyumayın: Kalp hastalıkları ortaya çıkıyor

Uyku saatleri sağlığı yaşam kalitesini değiştiriyor...

Uyku sadece süresiyle değil, zamanı ile de sağlığı etkiliyor. Araştırmalar doğru saatte uyumanın kalp ve beyin sağlığından kilo kontrolüne kadar birçok noktada belirleyici olduğunu gösteriyor.

GEÇ SAATLERDE UYUMAK SAĞLIK SORUNLARINA ZEMİN HAZIRLIYOR

Geç saatlerde uyumak, biyolojik saatin doğal ritmini bozarak kalp hastalıklarından depresyona kadar çeşitli riskler yaratıyor.

Özellikle gece yarısından sonraya sarkan uyku alışkanlıkları, vücudu hem kısa vadede yorgun düşürüyor hem de uzun vadede kalıcı sağlık sorunlarına zemin hazırlıyor.

1) GECE YARISINDAN SONRA UYUMAK: KALP SAĞLIĞINI ZORLUYOR

88.000’den fazla kişi üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, uyku saatinin gece yarısından sonraya kayması kalp hastalığı riskini yaklaşık %25 oranında artırıyor.

23.00–24.00 arasında uyuyanlarda da riskin %12 arttığı görülüyor.

En düşük riskin izlendiği zaman aralığı ise 22.00–23.00 arası olarak belirtiliyor. Bu saatlerde uyumak, kalbin biyolojik ritimle uyumunu koruyor.

2) GEÇ YATMAK: RUHSAL DENGEYİ SARSIYOR

Gece geç saatlere kadar uyanık kalmanın ruhsal sağlık üzerinde doğrudan olumsuz etkiler yarattığını ortaya koyuyor.

Özellikle gece 01.00’den sonra uyumak, depresyon ve kaygı riskini artırıyor.

Düzenli olarak geç uyuyan kişilerde, uyku kalitesinin düşmesiyle birlikte odaklanma güçlükleri, enerji kaybı ve ruh hali dalgalanmaları da daha sık görülüyor.

3) DÜZENLİ OLARAK GEÇ YATMAK: HORMON SİSTEMİNİ BOZUYOR

Gece geç saatlerde uyumak, kortizol adı verilen stres hormonunun seviyesini yükseltiyor. Bu durum hem uykuya dalmayı güçleştiriyor hem de kilo alımını kolaylaştırıyor.

Ayrıca uyku saatinin geç olması, melatonin hormonunun doğal salınımını engelleyerek bağışıklık sisteminin zayıflamasına yol açabiliyor.

Gece yarısından sonra uyuyanlarda sabah yorgunluğu ve gün boyu düşük enerji daha sık rapor ediliyor.