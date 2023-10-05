Bu sakız diğerlerine benzemiyor! Faydaları say say bitmiyor: Kilo verdiriyor, dişleri yeniliyor... Yağ yakıcı özelliğiyle popüler olan sandaloz sakızı hakkında konuşan Dr. Ender Saraç, faydalarını saymakla bitiremedi.

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Daha önce ismini duydunuz mu bilmiyoruz ancak sandaloz sakızı faydalarıyla görenleri hayrete düşürüyor.

Kilo vermek isteyenlerin imdadına yetişen bu sakızın detaylarını Doktor Ender Saraç anlattı.

Tercihe bağlı olarak ya doğrudan çiğneyebilir ya da toz olarak tüketebilirsiniz...

Peki, Doktor Ender Saraç'ın faydalarına değindiği sandaloz sakızı neye iyi gelir?

İşte yanıtı!

* Kabızlık problemini ortadan kaldırmaya yarayan sandaloz sakızı, sindirim sisteminin düzenli bir şekilde çalışmasını sağlıyor.

* Boşaltım sisteminin çalışmasını sağlarken diğer yandan ise hızlı yağ yakımına olanak veriyor.

* Sandaloz sakızının iştah kesen özelliği sayesinde uzun bir süre tokluk hissi yaşayabilirsiniz. Sandaloz sakızını diyet planına eklemek ve daha hızlı yağ yakmak isteyenler için harika bir seçenek.

* Sandaloz sakızı, zayıflama sürecinin yanı sıra farklı sağlık problemlerini önleyebilir. Damarların gevşemesini sağlayan özelliğiyle yüksek tansiyonu da düşürebilir.

* Ağız ve diş sağlığı için olumlu etkileri olan sandaloz sakızı, çürük oluşumunu engelleyen bileşenler içeriyor. Bu sayede de dişleriniz eskisinden daha güçlü ve parlak olacak. Ağız kokusu ise tarihe karışıyor.

* Bitkisel bir ağrı kesici olarak da tercih edilen sandaloz sakızı, özellikle kemik, baş ve mide ağrısını dindirmede etkili bir rol oynuyor.

Dr. Ender Saraç, sandaloz sakızının sirkeyle birlikte tüketilmesi gerektiğini belirtti.