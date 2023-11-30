Bu suyun eşi benzeri yok! Kimse bilmiyor, giriş ücretsiz... Akhüyük Termal Tesisleri vatandaşlara ücretsiz hizmet verdiği gibi kükürtlü suyuyla şifa dağıtıyor.

ensonhaber.com

Konya Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu’nun talimatı doğrultusunda termal havuzlar Perşembe ve Cuma günleri bayanlara özel bir şekilde hizmet veriyor.

Haftanın 7 günü hizmete açık olan havuzlar, diğer günler ise tüm vatandaşlar tarafından ücretsiz olarak kullanılabiliyor.

Mineral zenginliği yüksek ve şifa kaynağı olan su, Türkiye’nin muhtelif yerlerinde bulunan şifalı sular içerisinde de ön plana çıkıyor.

Akhüyük’teki termal su; cilt hastalıklarına, Böbrek-İdrar Yolları Hastalıklarına, Nörolojik Hastalıklara ve birçok hastalığa iyi geliyor.

Kükürtlü suyun faydaları

Kükürtlü su kabızlığı önler.

Cildi tazeler ve güzelleştirir.

Vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur.

Eklem sağlığına katkı da bulunur.

Vücuttaki kan dolaşımını düzenler.

Hücreleri besler.

Topuk çatlaklarına iyi gelir.

Kireçlenmeleri azaltır.

Egzama, mantar gibi cilt problemlerine karşı etkilidir.

Saçta oluşan kepeklenmeyi azaltıcı etkisi vardır