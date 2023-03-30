Bu taşı duşta vücuduna süren derman buluyor! Deneyen stoklamaya başladı... İran'da kültürel miras sayılan bu yöntem ile cildinizdeki bütün sorunlarla vedalaşmaya hazır olun. İşte duşta ruşur taşı kullanmanın faydaları...

Cilt tipleri ve deri özellikleri kişiden kişiye değişmekle birlikte, bakım yapılması ihmal edilmemelidir.

Sağlıklı bir cilt, iyi temizlenmekten geçer. Bu kapsamda kararmalara, sivilcelere, siyah noktalara ve gözeneklere ayrı ayrı ürün kullanmak yorucu olabilir.

İran kültüründe hamam taşı olarak bilinen ruşur taşı son senelerde Türkiye’de de popüler oldu.

Güzellik ve bakım konusunda internette bir hayli ilgi gören ruşur taşı doğal olarak elde edilmektedir.

İyi bir peeling özelliği olan hamam taşı, cildi ölü derilerden tek seferde arındırıyor ve bacaklarda zaman zaman oluşan batık sorunlarında da etkili bir çözüm oluyor.

Doğum lekeleri, yazın oluşan güneş lekeleri ve yaşlılık kaynaklı cilt kararmalarında da sıklıkla kullanılan ruşur, aslında İranlı kadınların beyaz cilde sahip olmak istedikleri için kullandığı bir güzellik malzemesidir.

Duşta ruşur taşı kullanırsanız, cilt sorunlarınıza veda vakti geliyor demektedir.

Peki, Ruşur taşı nasıl kullanılır? Ruşur taşının faydaları nelerdir? İşte detaylar..

Vücudunuzu ruşur taşıyla tanıştırın

Ruşur taşı ıslak cilde değdiğinde erimeye başlayacaktır. Bu eriyen ruşuru cildinizde 1-2 dakika bekleterek peeling yapar gibi masaj yapmalısınız.

Ardından suyla durulayarak etkisini hissedebilirsiniz.

İçerisindeki doğal maddeler aynı zamanda cildin nemlenmesini de sağlar. Vücudun tamamında kullanılabilen ruşuru nemli cilde sürmek yeterli olacaktır.

Cilt tonunda 2 haftada gözle görülür açılma sağlayan taş, doğal olması sebebiyle sık kullanımda herhangi bir yan etki oluşturmuyor.

Gerçek ruşur olup olmadığını üzerindeki mühürden anlayabilirsiniz.