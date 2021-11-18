Bugünkü vaka tablosu açıklandı mı? 18 Kasım 2021 vaka ve ölüm sayısı

Bugünkü vaka tablosu açıklandı mı? 18 Kasım 2021 vaka ve ölüm sayısı

Koronavirüs vaka sayılarına ilişkin son durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar, "Bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı?" sorusunu araştırmaya başladı. İşte 18 Kasım 2021 vaka ve ölüm sayısı...

Koronavirüs vaka ve ölüm sayıları, Mart 2021'den beri vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konuların başında geliyor.

Varyantların da eklenmesiyle vakalarda artış yaşanırken, aşılama uygulamaları da hızla devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden sık sık aşılamanın önemini vurgulayarak günlük vaka sayılarını paylaşıyor.

İniş çıkış yaşayan vaka sayılarının ardından "15 Kasım Pazartesi 2021 koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı?" sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Peki, bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte 15 Kasım 2021 vaka ve ölüm sayısı...

18 KASIM PERŞEMBE KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını henüz paylaşmadı. Vaka ve vefat sayıları açıklanır açıklanmaz haberimize eklenecektir.