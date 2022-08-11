Bulaşık süngerleri ne sıklıkla değiştirilmeli? Birçok insan bilmiyor...

Her gün kullanılan bulaşık süngerleri, bakteriler için gerçek üreme alanlarıdır ve bu nedenle daha iyi hijyen için düzenli olarak değiştirmek oldukça önemlidir. Peki, ne sıklıkla değiştirmek gerekir?

Tezgahın temizlenmesi, bulaşıkların yıkanması ve hatta yüzeylerin parlatılması için günlük olarak kullanılan bulaşık süngerleri, bakterilerin üremesi için oldukça elverişli bir ortamdır. Bu nedenle süngerler doğru şekilde temizlenmeli ve düzenli olarak değiştirilmelidir.

Süngerlerde, temizlemeye çalıştığınız yüzeylerdeki kir ve yabancı maddeler birikir. Sünger renk değiştirmeye veya kötü kokmaya başladığında derinlemesine temizlik zamanı gelmiş demektir.

Bulaşık süngeri nasıl temizlenir?

Bulaşık süngerlerini temizlemek için bulaşık makinesinin çatal kaşık sepetine veya 60°C sıcaklıktaki çamaşır makinesine koyun. Süngeriniz dezenfekte edilmiş ve kirden arındırılmış olarak çıkacaktır.

Ayrıca etkili bir şekilde elde de yıkayabilirsiniz. Bulaşık süngerlerini elde yıkamak için bir kaseyi aynı oranda su ve güçlü bir dezenfektan olan beyaz sirke ile doldurun. Süngerinizi bu sıvıya iki dakika kadar batırın. Ayrıca bakterileri öldüren limon suyu ve su karışımına da batırabilirsiniz. Etki göstermesi için bütün gece bekletin, daha sonra tek yapmanız gereken iyice durulamak.

Bulaşık süngerleri ne sıklıkla değiştirilmeli?

Cevap, bulaşık süngerlerini ne için kullandığınıza bağlı olarak değişir. Bulaşıklarınızı her gün temizlemek için sünger kullanıyorsanız ve yağlı yemek yapıyorsanız, iki haftada bir değiştirmeniz önerilir.

Bulaşık süngerini tezgah, lavabo gibi yüzeyleri temizlemek için kullanıyorsanız düzenli olarak temizleyip dezenfekte ettiğiniz sürece iki ayda bir değiştirebilirsiniz.

Ek olarak, ilk ufalanma belirtilerinde bulaşık süngerlerinin atılması tavsiye edilir.

Bulaşık süngerleri nasıl daha uzun süre dayanır?

Bulaşık süngerinizin ömrünü uzatmak için ilk alışkanlık, her kullanımdan sonra mümkün olduğunca sıkmak ve içinde su bulunan bir kaba koymamaktır, çünkü nem bakteri üretir. İki kullanım arasında süngerin kötü kokmaması için iyice kuruması önemlidir. Uygun şekilde kuruması için küçük delikli plastik veya metal bir kaba yerleştirilmesi tavsiye edilir.

Süngerin değiştirilmesi, iki haftada bir ya da kullanıma bağlı olarak iki ayda bir gereklidir. Bu arada ömrünü uzatmak ve bakteri oluşumunu engellemek için uygun şekilde kurutmaya dikkat edilmelidir.