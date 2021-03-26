Bulk nedir, bulk halde aşı ne demek? Bulk halde aşı neden tercih edilir?

Bulk nedir, bulk halde aşı ne demek? Bulk halde aşı neden tercih edilir?

Bilim Kurulu Toplantısının ardından videolu bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamasında 'bulk halde aşı' ifadesini kullandı. Ardından 'Bulk halde aşı nedir?' sorusu gündeme geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Mart'ta gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısının ardından video mesaj ile açıklamada bulundu.

Açıklamasında şu ana kadar 14 milyon doz koronavirüs aşısı yapıldığını ve devamının geleceğini belirten Bakan Koca, ''Bulk haldeki aşı ise elimize bugün ulaştı.'' dedi.

Açıklamaların ardından vatandaşlar, 'Bulk ne demek, bulk halde aşı ne demek, neden tercih edilir?' sorularına yanıt aramaya başladı.

Peki, Bulk nedir, bulk halde aşı ne anlama gelir? Bulk halde aşı neden tercih edilir? İşte, detaylar..

BULK HALDE AŞI NE DEMEK?

Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“BULK” HALDE AŞI ifadesinden ne anlamalıyız? Bulk halde aşı, aşının şişelenmemiş şeklidir. Taşımadaki kolaylık sebebiyle bu yol tercih edilmektedir. Elimize bugün ulaşan, önceki 14 Milyon doza ilave olacak 10 Milyon dozluk aşı bu şekildedir. Şişeleme işlemine başlanmıştır.''