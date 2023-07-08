Bunaltıcı sıcaklarda güneş yanıklarına dikkat Bunaltıcı yaz sıcakları kapıya geldi. Bu dönemde cildin güneşin zararlı ışınlarına maruz kalması, cilt hastalıklarına davetiye çıkartıyor. İşte sizin için yaz aylarında cildinizi koruyacak formüller...

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Cildimiz bizi dış çevreden koruyan bir kalkan görevi görüyor. Cildimiz bizi güneş ışığı, soğuk hava, hava kirliliği gibi hasara neden olacak tehditlerden koruyor.

Güneşin zararlı ışınları sadece cildin yapısını etkilemekle kalmıyor, hücrelerin de hasar görmesine neden oluyor.

Güneş ışınları ciltteki kollajen üretimini azaltıyor.

Uzmanlar, yaz aylarında açık alanda daha çok vakit geçirilmesiyle beraber cildin hem üst hem de alt katmanının etkilenebileceğini böylelikle güneşle temasta cildin koruma altına alınması gerektiğini vurguluyor.

Ayrıca aşırı yanmalarda yaşanabilecek acı da cabası.

Güneş ışınlarının dik açısından kaçılmalı

Bu nedenle yaz sezonunda güneş ışınlarının dik açısından cildi korumak oldukça önemli.

Madde madde güneşe karşı korunmanın yolları

O zaman nelere dikkat edeceğimizi sıralayalım:

Güneş ışınlarının dik açı yaptığı saatlerde şapkasız ya da korunmasın güneşe çıkmayalım.

Güneş banyosu öncesinde ve sonrasında doğal yağlar kullanalım.

Yaz boyunca cildimizi nemlendirelim.

Su tüketimini artıralım.

Nem kaybı yaşayan ciltler için E vitamininden zengin susam yağı kullanılabilir.

Su içmeyi ihmal etmeyelim.

Sarı kantaron yağı farkı

Uzman Dr. Burçak Deniz Dedeoğlu, cildi korumaya ve güneş yanıklarına dikkat çekti.

Fitoterapi’de en çok kullanılan bitkilerden biri olan sarı kantaron yağının Orta Çağ'dan beri özellikle kılıç yaralarının tedavisinde şifa kaynağı olarak konumlandırıldığı söyledi.

Bu özel yağın bileşimindeki en önemli ve iyileştirici maddelerden birisi "hiperisin" olan kantaron yağı, aynı zamanda yüksek oranda C ve A vitaminlerini de barındırdığından bahsetti.

Dedeoğlu, güneş yanıkları ve güneşlenmenin ciltte yarattığı tahribatın giderilmesinde de rol oynayan sarı kantaron yağının içerdiği doğal yağ asitleri sayesinde cildin normal nem dengesinin korunmasına yardımcı olduğunu ve hücre yenilenmesine katkıda bulunarak, iyileşme sürecini de desteklediğini sözlerine ekledi.