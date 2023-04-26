İŞTE DOĞAL AĞRI KESİCİLER I TAM LİSTE

Doktor doktor gezmek istemeyen bazı vatandaşlar, doğal olanı kullanmak için can atıyor.

Özellikle ağrısı olanlar, avuç avuç ilaç kullanmaktansa doğal kesiciler ile çözüme kavuşmak istiyor.

Doğanın bize sunduğu mucizeler arasında doğal ağrı kesiciler de yer alıyor. Bu ağrı kesiciler, her derde deva oluyor.

Bu ağrı kesiciler tam liste halinde vereceğiz. Ancak, bu ağrı kesiciler size iyi gelmeyebilir.

Bu ağrı kesicileri kullanmadan önce güvendiğiniz bir doktora sorabilirsiniz veya dengeli kullanabilirsiniz.

Eğer bir yan etkisini görürseniz, doğal ağrı kesicilere son verip yine doktora danışmanız uygun olacaktır.

Doğal ağrı kesiciler

SARIMSAK: Kulak ağrısı

KARANFİL:Diş eti ağrısı

ELMA SİRKESİ: Mide yanması

ZENCEFİL:Kas ağrıları

KİRAZ:Eklem ağrısı

ZERDEÇAL:Bağırsak ağrısı

ANANAS:Gaz ağrıları

BAL: Varis ağrıları

KIRMIZI BİBER:Bağırsak ağrısı

NANE: Kas ağrısı

Sağlığa dair diğer ipuçları

Ayçiçek yağlarını ve margarin kullanmayı bırakın.

Türk kahvesi içmeye özen gösterin.

Her gün 8 bardak su için.

Düzenli olarak elma yiyin.