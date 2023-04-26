İŞTE DOĞAL AĞRI KESİCİLER I TAM LİSTE

Doktor doktor gezmek istemeyen bazı vatandaşlar, doğal olanı kullanmak için can atıyor.
Özellikle ağrısı olanlar, avuç avuç ilaç kullanmaktansa doğal ağrı kesiciler ile çözüme kavuşmak istiyor.
Doğanın bize sunduğu mucizeler arasında doğal ağrı kesiciler de yer alıyor. Bu ağrı kesiciler, her derde deva oluyor.
Bu ağrı kesiciler tam liste halinde vereceğiz. Ancak, bu ağrı kesiciler size iyi gelmeyebilir.
Bu ağrı kesicileri kullanmadan önce güvendiğiniz bir doktora sorabilirsiniz veya dengeli kullanabilirsiniz.
Eğer bir yan etkisini görürseniz, doğal ağrı kesicilere son verip yine doktora danışmanız uygun olacaktır.
Doğal ağrı kesiciler
SARIMSAK: Kulak ağrısı
KARANFİL:Diş eti ağrısı
ELMA SİRKESİ: Mide yanması
ZENCEFİL:Kas ağrıları
KİRAZ:Eklem ağrısı
ZERDEÇAL:Bağırsak ağrısı
ANANAS:Gaz ağrıları
BAL: Varis ağrıları
KIRMIZI BİBER:Bağırsak ağrısı
NANE: Kas ağrısı
Sağlığa dair diğer ipuçları
Ayçiçek yağlarını ve margarin kullanmayı bırakın.
Türk kahvesi içmeye özen gösterin.
Her gün 8 bardak su için.
Düzenli olarak elma yiyin.