İŞTE DOĞAL AĞRI KESİCİLER I TAM LİSTE Doğal ağrı kesicilere yönelmek için önce bunların neler olduğunu bilmek gerekiyor. Doğal ağrı kesicilerin hangileri olduğunu öğrendikten sonra kullanabilirsiniz ancak hepsinin size faydalı olması zor olabilir. Buna da dikkat edilmesi gerekiyor.

Doktor doktor gezmek istemeyen bazı vatandaşlar, doğal olanı kullanmak için can atıyor. Özellikle ağrısı olanlar, avuç avuç ilaç kullanmaktansa doğal ağrı kesiciler ile çözüme kavuşmak istiyor. Doğanın bize sunduğu mucizeler arasında doğal ağrı kesiciler de yer alıyor. Bu ağrı kesiciler, her derde deva oluyor. Bu ağrı kesiciler tam liste halinde vereceğiz. Ancak, bu ağrı kesiciler size iyi gelmeyebilir. Bu ağrı kesicileri kullanmadan önce güvendiğiniz bir doktora sorabilirsiniz veya dengeli kullanabilirsiniz. Eğer bir yan etkisini görürseniz, doğal ağrı kesicilere son verip yine doktora danışmanız uygun olacaktır. Doğal ağrı kesiciler SARIMSAK: Kulak ağrısı KARANFİL:Diş eti ağrısı ELMA SİRKESİ: Mide yanması ZENCEFİL:Kas ağrıları KİRAZ:Eklem ağrısı ZERDEÇAL:Bağırsak ağrısı ANANAS:Gaz ağrıları BAL: Varis ağrıları KIRMIZI BİBER:Bağırsak ağrısı NANE: Kas ağrısı Sağlığa dair diğer ipuçları Ayçiçek yağlarını ve margarin kullanmayı bırakın. Türk kahvesi içmeye özen gösterin. Her gün 8 bardak su için. Düzenli olarak elma yiyin.