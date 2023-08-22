Bunu kimse bilmiyor... Limonu buzluğa koyup 1 gün bekleyin! Öyle büyük bir faydası var ki... Faydaları saymakla bitmeyen limonu buzdolabında bekletmek, potansiyelini bir üst seviyeye taşıyor. Buzdolabında bekleyen limon hem daha taze oluyor hem de etkileri daha yoğun hissettiriyor.

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Buzluğa limon koymak pek bilinmeyen ancak oldukça faydalı bir uygulama olarak öne çıkıyor. Limonları buzlukta saklamak, onların tazeliğini uzun süre korumanızı sağlar.

Limonlar bu şekilde saklandığında, meyve sineklerinin veya küfün oluşmasını da engeller.

Limonları dondurarak içlerindeki suyun daha kolay çıkmasını sağlayarsınız. Bu da limon suyu elde etmek için daha az çaba harcamanıza olanak sunar.

Limonları buzluktan çıkardığınızda, sıkmak istediğiniz kadarı hemen kullanıma hazır olur. İşinizi kolaylaştıran bu uygulama sayesinde, dakikalarca uğraşmanıza gerek kalmayacak.

Dondurulmuş limonlar yemeklerinize tat katacak!

Limon kabuğunu yemeklerinize veya tatlılarınıza tat katmak için rendelemek istediğinizde, dondurulmuş limonlar işinizi kolaylaştırır. Kabukları daha ince ve daha homojen bir şekilde rendelemeniz mümkün olur.

Vitamin kaybı minimum seviyede olacak

Limonları buzlukta sakladığınızda, C vitamini kaybı minimuma iner, böylece taze limonların sağlık yararlarından daha uzun süre yararlanabilirsiniz.

Limon dilimleri veya rendelenmiş limon kabukları donmuş haldeyken, içeceklerinize hoş bir tat ve ferahlık katmak için mükemmel bir tercihtir. Özellikle yaz aylarında buzdolabınıza ekleyebilirsiniz.

Limonları buzlukta saklarken izlemeniz gereken yollar

Limonları yıkayın ve akabinde bir poşet içerisinde ya da poşet olmadan buzluğa atın.

Daha sonra bir gece buzlukta beklettikten sonra ertesi gün çıkararak rendeleyebilirsiniz. Dondurulmuş bu limonlar kabuklarını ziyan etmemiş olacaksınız.