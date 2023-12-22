Bunu tüketen yaşlanmıyor! İşte Canan Karatay'ın tavsiye ettiği o besin... Canan Karatay, sağlıklı yaşlanmak isteyenlere Omega-3 tüketmeleri gerektiğini tavsiye ederek omega-3 bakımından zengin besinleri açıklıyor. İşte Canan Karatay'ın tavsiye ettiği o besin...

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Kalp ve iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay yaptığı açıklamalar ve tavsiye ettiği besinler ile sık sık adından söz ettiriyor.

Canan Karatay'ın verdiği tavsiyeler bazı kesimler tarafından eleştirilsede büyük bir kitle Canan Karatay'ın tavsiyelerini dikkate alıyor.

Canan Karatay, sağlıklı yaşlanmak isteyenlere Omega-3 tüketmeleri gerektiğini tavsiye ediyor.

Canan Karatay'ın Omega-3 bakımından zengin olan ve bir kitabındada tavsiye ettiği besin ise dikkat çekiyor.

Karatay'ın tavsiye ettiği besinlerden olan keten tohumu yaşlanmayı geciktirir ve kronik hastalıklara karşı korur.

Peki, keten tohumunun faydaları nelerdir? İşte merak edilenler...

Keten tohumunun faydaları nelerdir?

Keten tohumları, omega-3 yağ asitleri, lif, protein ve vitamin-mineral bakımından zengindir. Keten tohumu kalp sağlığını destekler ve sindirim sistemini düzenler.

Antioksidan özelliklere sahip oan keten tohumu cilt sağlığını destekler ve kilo kontrolüne yardımcı olur.

Keten tohumları aynı zamanda kan şekerini kontrol altında tutmaya yardımcı olabilir, iltihaplanmayı azaltabilir ve bağışıklık sistemini güçlendirebilir. Ayrıca, kadınlar için hormonal dengeyi destekleme potansiyeline sahiptir. Ancak dengeli bir beslenme planı içinde kullanılması önemlidir.

Keten tohumları kabızlık sorunlarına karşı etkilidir. Aynı zamanda kemik sağlığını destekleyen kalsiyum ve magnezyum gibi mineralleri içerir. Keten tohumlarının, çeşitli sağlık yararlarına sahip olmalarıyla birlikte genel bir beslenme planının bir parçası olarak tüketilmeleri önerilir.

Keten tohumları, içerdikleri alfa-linolenik asit sayesinde beyin sağlığını destekleyebilir ve hafızayı güçlendirebilir. Ayrıca antioksidan özellikleri, hücresel stresle mücadele edebilir ve yaşlanma sürecini olumlu yönde etkileyebilir.