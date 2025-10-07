Burdur'da öğrencinin nefes borusuna simit kaçtı: Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Burdur'da Yazıköy İlkokulu'nda 4. sınıf öğrencisi, simit yediği sırada, simidin bir parçası nefes borusuna kaçtı.
Teneffüste yaşanan olayda öğrencinin nefes almakta zorluk çektiğini nöbetçi öğretmenler fark etti.
HEIMLICH HAYAT KURTARDI
Duruma hızla müdahale eden öğretmenler Ahmet Çömek ve Ethem Özgen, Heimlich manevrası uyguladı.
Öğretmenlerin müdahalesiyle öğrencinin boğazındaki simit parçası çıkarılarak faciadan dönüldü.
Okulda kısa süreli panik yaşanırken, öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu ve derslerine devam ettiği öğrenildi.
OLAY ANI KAMERADA
Olay anları ise okulun güvenlik kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Görüntülerde; öğrencinin rahatsızlanması, öğretmenin Heimlich manevrasında bulunması ve yaşanan panik yer aldı.