Burdur'da öğrencinin nefes borusuna simit kaçtı: Heimlich manevrasıyla kurtarıldı Kent merkezinde bulunan Yazıköy İlkokulu'nda 4. sınıf öğrencisi simit yediği sırada nefes borusuna bir parça kaçtı. Bunu fark eden öğretmenleri hızla müdahale ederek uyguladıkları Heimlich manevrasıyla öğrenciyi kurtardı. O anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi.