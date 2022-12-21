Bursa’da, 14 yaşında böbreğinden 9 santimetrelik kitle çıkarıldı

Bulantı ve kusma şikayetleri ile hastaneye kaldırılan 14 yaşındaki Beyza’nın böbreğinden, kapalı yöntemle yapılan ameliyat ile 9 santimetre çapında kitle çıkarıldı.

Bursa’da ailesi ile ikamet eden 14 yaşındaki Beyaz Baltıc, kusma ve bulantı şikayetleri ile kaldırıldığı hastanede, böbreğinde büyük bir kitle olduğunu öğrendi.

Acil ameliyata alınan Beyza Baltıc, böbreğini kaybetmeden sağlığına kavuştu.

Kapalı yöntemle hiçbir kesi olmadan yapılan ameliyatla çıkan kitlenin, 9 santimetre çapında olduğu tespit edildi.

“Normal şartlarda böbreğinin tamamının alınması gerekiyordu”

İHA’nın haberine göre; Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Şahan, normal şartlarda böbreğin alınması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“14 yaşındaki hastamızın böbreğinde nadir görülen 9 santimetre çap büyüklüğünde bir kitle tespit ettik. Hastanın normal şartlarda böbreğinin tamamının alınması gerekiyordu. Biz böbreğini koruyarak kapalı yöntemle çıkardık. Kısa sürede iyileşen hastamızı da taburcu ediyoruz.”