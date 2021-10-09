Böbreklerinde taş olduğu için hastaneye götürülürken traktörde bozuk yol nedeniyle taş düştüğünü fark eden köylüler, bunu tedavi yöntemi olarak uygulamaya başladı.

Bursa'nın Keles ilçesinin Sorgun köyünde yaşayan vatandaşlar, böbrek taşı rahatsızlığı çektiklerinde hastaneye gitmiyor.

Köylüler, köyün bozuk yollarında traktörle yolculuk yapıyor.

Traktör römorkunda zıplayarak yolculuk yapan köylülerin böbrek taşları kısa sürede düşüyor.

TRAKTÖR YOLCULUĞUYLA TAŞ DÜŞÜRÜYORLAR

Sorgun köyü, yollarında birçok kişinin böbrek taşı düşürmesiyle ünlendi. Böbrek taşı düşürmek isteyen çok sayıda insan köye gelerek traktörle yolculuk yapıyor.

Bursa'da böbrek taşını bozuk yolda traktöre binerek düşürüyorlar VİDEO



"ÇOK SAYIDA KİŞİ TAŞINI DÖKTÜ"

Köy yollarında birçok kişinin böbrek taşı düşürdüğünü ifade eden köylüler, "Yollarımız bozuk olduğu için araba veya traktörle yolculuk ederken çok fazla zıplıyoruz. Yollar yolculuk edenleri zıplattığı için böbrek taşı rahatsızlığı nedeniyle hastaneye giden bazı insanlar taşlarını yolda düşürdü. Biz de bunun üzerine böbrek taşı rahatsızlığı çekenlere yollarda traktör römorku ve arabayla yolculuk yaptırıyoruz. Bu sayede kısa sürede taşlarını döküyorlar. Çok sayıda kişi taşını döktü." dedi.