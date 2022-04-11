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    Bursa’da, kadının rahminden 21 miyom çıktı

    Çocuk sahibi olamama, sancılı ve yoğun adet kanaması olan 35 yaşındaki kadının rahimini büyüttüğü tespit edilen irili ufaklı 21 miyom, başarılı bir ameliyat ile çıkarıldı.
    • İHA
    • 11.04.2022 - 09:11
    • Güncelleme : 11.04.2022 - 09:40
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    Bursa’da, kadının rahminden 21 miyom çıktı

    Bursa’da yaşayan 35 yaşındaki bir kadın hasta, çocuk sahibi olamama, sancılı ve yoğun adet kanama şikayetiyle başvurduğu hastanede, rahmini büyüten birçok miyom olduğunu öğrendi.

    Ameliyata alınan kanının rahminden, irili ufaklı 21 miyom çıkarıldı.

    “Artık sağlıklı bir şekilde çocuk sahibi olacağını düşünüyoruz”

    Kadın Hastalıkları ve Doğum, Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Op.Dr.Gonca Oğurlu Pakay, “Muayene esnasında ultrasonda rahmi büyüten birçok irili ufaklı miyom tespit ettik. Hastanın rahmi korunarak bu miyomlar çıkartıldı ve hastamız ertesi gün taburcu edildi. Artık sağlıklı bir şekilde çocuk sahibi olacağını düşünüyoruz. Çünkü bu miyomlar rahim duvarına çok ciddi baskı yaptığı için hasta gebe kalamıyordu.” ifadelerini kullandı.

    “Rahim duvarında yer alan miyomların çapı büyüdükçe ve sayıları arttıkça kısırlığa yol açma riski de artar”

    Miyom sayısından ve boyutundan bağımsız olarak rahmin korunabildiğinden bahseden Op.Dr.Pakay, “Miyomlar birkaç santimetreden 20-30 santimetreye kadar değişkenlik gösterebilmektedir. Bazı miyomlar gebe kalmayı zorlaştırabileceği gibi, düşük ve erken doğum riskini de arttırabilmektedir. Özellikle rahim içinde ve rahim duvarında yer alan miyomların çapı büyüdükçe ve sayıları arttıkça kısırlığa yol açma riski de artar.Dolayısı ile böyle bir miyomla karşılaşıldığında gebelik şansını artırmak adına miyomların cerrahi müdahale ile çıkarılması gerekir.” dedi.

    Bursa’da, kadının rahminden 21 miyom çıktı #1


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