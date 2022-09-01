Bursa'da zehirlenen 5 yaşındaki Nisanur, karaciğer nakli ile hayata tutundu

Mantardan zehirlenen Nisanur Yavuz isimli çocuk karaciğer nakli beklerken, beyin ölümü gerçekleşen 2 buçuk yaşındaki çocuğun ailesinin nakil kararı ile hayata tutundu.

Konya’nın İnegöl ilçesinde, Kurban Bayramı’nın 3’üncü gününde ormandan topladıkları mantarları mangalda pişiren Yavuz Ailesi'nden Nisanur Yavuz (5) isimli çocuk, zehirlendi.

Yaşının küçük olması ve bağışıklık sisteminin gelişmemiş olması nedeniyle durumu ağırlaşan Nisanur Yavuz, ilk olarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sonrasında Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, ardından da durumunun daha da ağırlaşması üzerine Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilen Nisanur yoğun bakıma alındı.

Nisanur için doktorlar karaciğer nakli arayışına girdi.

Karaciğer, Konya'dan Bursa'ya getirildi

İHA’nın haberine göre; Nisanur'a, Konya'da yüksekten düşme sonucu beyin ölümü gerçekleşen çocuğun karaciğerinin verilmesi kararlaştırıldı.

Konya'da alınan karaciğer, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı uçakla Bursa'ya getirildi. Acil ameliyata alınan Nisanur'a, 15 Temmuz günü nakil yapıldı. Nakil sonrası karaciğerinin uyum sağladığı Nisanur, sağlığına kavuştu.

6 ay evden çıkmayacak

Nisanur, bir buçuk aylık tedavinin ardından sağlığına kavuşarak 8 yaşındaki ablası Fatmanur ile oyunlar oynamaya başladı. Herhangi bir enfeksiyon kapmasının önüne geçilmesi için 6 ay boyunca evinden dışarı çıkmayacak olan Nisanur, hayatını eskisi gibi sağlıklı şekilde yaşamaya başladı.

“Zehirlenme nedeniyle karaciğeri iflas etmiş dediler”

Baba Yalçın Yavuz, olaya ilişkin açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“Kurban Bayramı'nın 3. günü ben hastanede görevdeydim. Ailem ormanda mantar toplamışlar. Mangalda pişirip yemişler. 1 gün sonra Nisanur kızımda, mide bulantısı ve kusma şikayeti oldu. Kızımı İnegöl Devlet Hastanesi’ne getirdim. Bizi Yüksek İhtisas Hastanesi’ne sevk ettiler. Yapılan tetkikler sonucunda karaciğer yetmezliği tanısı konuldu. Oradan da Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edildi. Doktorlar mantardan zehirlenme nedeniyle karaciğeri iflas etmiş dediler.





“Doktorlar ‘yüzde 1’ şansınız vardı dedi”

Organ nakli gerekiyordu. Doktorlar, 24 saat içinde donör bulunmazsa her şeye hazırlıklı olun dediler. 4 saat süren arama çalışması sonucu, donör bulundu. Yapılan araştırmada Konya ilinde 2.5 yaşındaki çocuğun yüksekten düşüp, beyin ölümü gerçekleşmesi sonucu ailesi organlarını bağışlamış.

Karaciğer de benim kızıma takıldı. 48 saat boyunca organın uyum sağlaması beklendi. Doktorlar ‘yüzde 1’ şansınız vardı dediler. Çok şükür donör bulundu. Kızım 1.5 aylık süreçte 6 sefer ameliyat oldu. Karaciğer nakli, 2 sefer anjiyo, 3 sefer de damar değişimi oldu. Şu an sağlığı iyi. Gözlem altında kalacak kızım. 6 ay boyunca evden çıkmayacak. Destek veren herkesten Allah razı olsun.”





“Ciğeri parça parça elime geldi”

Anne Fidan Yavuz ise, “Bayramın 3. günü mantar yedik. Ben de zehirlendim. 2 gün hasta oldum. Çocuğum hasta olunca kendi derdimi unuttum. Hastaneye götürdük. Oradan da Yüksek İhtisas Hastanesi’ne götürdük. O sırada çocuğum kustu, ciğeri parça parça elime geldi. Oradan ambulansla Uludağ Üniversitesi’ne adeta ölü götürdük. Orada doktor; 24 saat zamanınız var, organ bulunmazsa çocuğu kaybederiz dedi. Benim ve eşimin ciğeri uyumlu olmadı. Konya’daki aileden Allah razı olsun. Oradaki çocuğun organı benim kızıma takıldı. Onlar kızını kaybetti ama benim kızım da onların kızı oldu. Uçakla organı geldi ve takıldı. Çok mutluyuz.” dedi.

