Burun spreyi koronavirüsü öldürür mü? Burun spreyleri koronaya iyi gelir mi?

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi’nde geliştirilen burun spreyinin koronavirüsü öldürdüğüne dair çıkan haberlerin ardından birçok soru işareti oluştu. Peki burun spreyi koronavirüsü öldürür mü?

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi’nde Ortopedi Uzmanı olarak görev yapan Op. Dr. Ahmet Ümit Sabancı’nın geliştirdiği nanoteknolojik solüsyonların SARS Cov-2 virüsünü 1 dakikada yok ettiği yönünde çıkan haberler sonrası Geoxyn ağız ve burun spreyi merak konusu oldu.

Bursa Uludağ Üniversitesi’nde anti mikrobiyal etkinlik analizleri yapılan solüsyon, sprey olarak raflarda yerini aldı.

‘Geoxyn’ ismiyle raflarda yerini alan ürün, ilk etapta gıda takviyesi grubunda ruhsatlandırıldı.

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbı Cihazlar Kurumu tarafından tıbbi cihaz statüsünde burun spreyi ruhsatlanırken, ağız spreyinin ise ruhsatlanma aşamasında olduğu ifade edildi.

Peki Geoxyn burun spreyi koronavirüsü öldürür mü? İşte merak edilen bilgiler..

GEOXYN BURUN SPREYİ KORONAVİRÜSÜ ÖLDÜRÜR MÜ?

Bununla birlikte Geoxyn nanotech ağız ve burun spreyine ilişkin firmanın resmi web sitesinde koronavirüsü öldürdüğünü belirten bir açıklama da bulunmuyor.

Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı da resmi bir açıklama yapmadı.

Sosyal medyada ve haber sitelerinde yer alan "Geoxyn Max Defence Nasal 1600" sprey hakkında firmanın web sitesinde şu ifadelere yer verildiği görüldü:

"Burun tıkanıklığı ve burun deliğinin yıkanması amacıyla kullanılan, burun nemlendirici izotonik solüsyonudur. İçeriğindeki gliserin burun yolunu nemlendirerek kurumuş yabancı cisimleri yumuşatır. Nanoteknolojik lipozom solüsyonu mikroorganizmaların burun yolunda tutunması engeller. Aynı zamanda dokuda iyileşmeye yardımcı etkisinden yararlanılır. İçeriğinde bulunan hyaluronik asit ile burun mukozası üzerinde bariyer oluşturarak yabancı cisimlerin tutunmasını zorlaştırır. Mentolün antibakteriyel etkisinden yararlanılmaktadır.

Etken maddesi nano teknolojik olarak hazırlanmış lipozomlarla oluşturulmuştur. Bu lipozomların yapılan mikrobiyolojik çalışmalarda bakteri ve virüsler üzerinde etkinliği tespit edilmiştir. Nanoteknolojik lipozomların dezenfektan etkileri ile mikroorganizmaların üremesini engellediği kanıtlanmıştır."