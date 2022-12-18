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    Burun spreyi kullananlar dikkat! Her burun tıkanıklığında kullanıyoruz ama risk içeriyor...

    Özellikle burun tıkanıklığı yaşayan pek çok vatandaş, rahat ve hızlı bir nefes almak için burun spreyini tercih ediyor. Ancak sürekli burun spreyi kullanmanın zararı şaşırtıyor.
    • 18.12.2022 - 15:33
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    Burun spreyi kullananlar dikkat! Her burun tıkanıklığında kullanıyoruz ama risk içeriyor...

    Son dönemde mevsimsel alerji, soğuk algınlığı veya nezle gibi durumlarda imdada yetişen burun spreyleri sık sık kullanılıyor. Daha rahat nefes almayı sağlayan bu spreyler, 5 ila 6 saat kadar süren bu rahatlama hissine sebep oluyor. Ancak zararının olmadığını düşündüğümüz bu küçük ilaçlar aslında farklı zararlar içerebiliyor.

    Sürekli burun spreyi kullananlar dikkat!

    Rahat bir nefes almak için kullanacağınız burun spreyleri sizi ömür boyu bağımlı hale getirebilmekte. Kullanım sayısının artmasıyla beraber ileride daha ciddi sorunların boy göstereceği burun spreyleri, özellikle burun mukozasında hasara yol açabilmekte. Ayrıca burun etlerinde şişme de meydana getirebilmekte. Sonuç olarak burun spreyi kullanımında aşırıya kaçıldığında bağımlılık meydana gelebilmekte ya da tetiklenmiş olmakta.

    Burun spreyi kullananlar dikkat! Her burun tıkanıklığında kullanıyoruz ama risk içeriyor... #1

    Burun spreyi bağımlılığı nasıl geçer?

    İlk olarak burun spreyini bırakma yönünde tedavi uygulanmaktadır. İkinci durum olarak ise asıl soruna odaklanılmakta ve bulunan sorun operasyonla halledilektedir. Örneğin, Holmium lazerle burun etlerinin küçültülmesi gibi durumlar spreyin kullanımının yeniden etmesini önlemektedir.

    5 günden fazla kullanmayın

    Burun spreyleri bir anlık rahatlatma hissi vermekte, bu sebeple kullanımı giderek artmaktadır. Kişileri bağımlı hale getiren burun spreyleri için uzmanlar tarafından 5 günden fazla kullanılmaması gerektiği söylenmektedir. Ayrıca uzun süreli kullanılan burun spreylerinin yapılan deneyler sonucunda 5. günden sonra burun mukozasında hasarlara neden olduğu ve ilerleyen zamanlarda kullanımının devam etmesiyle kalıcı hasaralara da sebebiyet verdiği ortaya çıkmıştır.

    Aynı zamanda sürekli burun spreyi kullanımı psikolojik etkiler de bırakmaktadır.


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