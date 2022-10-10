Burun tıkanıklığı nasıl geçer? Hiç ilaç kullanmadan sinüsleri açın!

Özellikle sonbahar mevsiminin geldiği bugünlerde pek çok kişi soğuk algınlığı, grip gibi durumlarda yaşanan burun tıkanıklığından şikayetçi oluyor. Peki burun tıkanıklığı nasıl geçer?

Sonbahar aylarının geldiği bugünlerde pek çok vatandaş "Burun tıkanıklığı nasıl geçer?" sorusunu merak ediyor. Grip, soğuk algınlığı ve Covid gibi durumlarda meydana gelen burun tıkanıklığı iş,okul hayatı başta olmak üzere günlük yaşamı kişiye zehir edebiliyor. Burun tıkanıklığı, burun içerisindeki hava yolları ile sinüzlerin iltihaplı hale gelmesi nedeniyle oluşuyor. Peki burun tıkanıklığı nasıl geçer?

Burun tıkanıklığı nasıl geçer?

Oldukça rahatsız edici bir durum olan burun tıkanıklığının nasıl geçeceği merak ediliyor. Pek çok basit burun tıkanıklığı kısa süre içerisinde geçebiliyor. Ancak daha uzun süreli ve kronik şekilde devam edebilen burun tıkanıklığı kişiyi çok daha rahatsız edebiliyor.

Bu sebeple kişiler bazen doktora gitse de, burun tıkanıklığı için genelde doktor tercih edilmiyor. Evde uygulanabilen bazı doğal yöntemler ile burun tıkanıklığını .çözmek oldukça kolay. İşte burun tıkanıklığını çözmenin doğal yolları...

1) Nem ile teneffüs etmelisiniz

Öncelikle grip veya başka bir sebep kaynaklı burun tıkanıklıklarında tıkalı olan burnu açmak için nem ile teneffüs etmelisiniz. İltihaplı burun yollarının ve mukusun parçalanması amacıyla nem ile teneffüs edilmesi, burun tıkanıklığını iyileştirecektir.

2) Zencefil, nane veya zerdeçal kullanabilirsiniz

Diğer bir yol olarak ise bazı bitki çaylarını tercih edebilirsiniz. Zencefil, nane, zerdeçal gibi çaylar tüketmek tıkanıklığın azalmasına destek olacaktır.

3) Odanızda sıcak su veya buhar makinesi bulundurun

Ev ve odanızda yapacağınız bazı değişiklikler ile de burun tıkanıklığınızı azaltabilirsiniz. Bunun için odada ya da bulunduğunuz yerde sıcak su veya buhar makinesi bulundurun.

4) Sıvı tüketiminizi arttırın

Daha çok sıvı almaya özen gösterin.

5) Dik yastıklar

Uyurken yastığınızı yüksek şekilde konumlandırarak da burun tıkanıklığınızı rahatlatabilirsiniz.

6) Tuzlu su kullanın

Butun tıkanıklığınızı geçirmek için tuzlu su da kullanabilirsiniz. Tuzlu su, mukusun dışarı atılmasına yardımcı olacaktır ve burun tıkanıklığınıza çok daha iyi gelecektir. Ayrıca diğer bir çözüm olarak nane yağı da koklayabilirsiniz.