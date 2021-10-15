Burun tıkanıklığına karşı 10 doğal çözüm

Özgürce nefes almaktan daha büyük bir rahatlama hissi yoktur. Tek üzücü şey, genellikle en son, hastalıktan kurtulduğumuzda bunun olmasıdır. Ancak doğal çarelerle burun tıkanıklığını açmak mümkün.

Güçlü bağışıklık, soğuk algınlığı sıklığı ile belirlenir. Yılda bir birkaç kez soğuk algınlığı geçirmek normal olarak kabul edilir. Ancak daha sık hastalanıyorsanız, bir doktora görünmek ve kendinize veya çocuğunuza evde nasıl yardım edeceğinizi bilmek önemlidir.

Ateşsiz şiddetli burun akıntısı yılın herhangi bir zamanında gerçek bir problemdir. Burun mukozasının iltihaplanmasına soğuk algınlığı, alerjik reaksiyonlar veya şişlik ve mukus salgılanması eşlik eder. Alerjik bir durumda, alerjenin çıkarılması gerekir, soğuk algınlığı durumunda ise tedavi gereklidir.

BURUN AKINTISI NEDİR VE NEDEN OLUR?

Burun akıntısı, burun deliklerinde bol miktarda sıvı ile birlikte burun boşluğunun iltihabından kaynaklanır (rinit). Hastalık çocuklarda daha sık görülür, ancak yetişkinlerde de nadir değildir. Bununla birlikte, rinit her zaman sıvı salınımına yol açmaz. Çoğu zaman, burun akmadan tıkalı durumda kalır, bu kişi normal nefes alamaz.

Bulaşıcı patojenler (bakteriler, daha az sıklıkla virüsler) veya alerjik tahriş edici maddeler burun akıntısına neden olabilir. Ayrıca bir de nörovejetatif rinit vardır. Burun boşluğunda mukus salgılama mekanizmasındaki bir bozukluk nedeniyle oluşur. Nörovejetatif rinit, güçlü kokular veya soğuk havanın solunması ile tetiklenebilir. Tüm rinit türleri için tedaviler farklılık gösterir.

Rinitin ana belirtileri şunlardır:

- Burun tıkanıklığı,

- Burun akıntısı,

- Başın ön kısmında ağırlık,

- Baş ağrısı,

- Zor nefes alma,

- Burun boşluğunda yanma hissi,

- Hapşırma

- Burun kenarlarının kızarıklığı,

- Kokunun bozulması veya tamamen yokluğu.

Rinit sıklıkla sinüsleri etkileyen bir komplikasyon olan sinüzite dönüşür. Burun akıntısı mevsimsel bir hastalıktır. Genellikle sonbaharda ortaya çıkar, hava sıcaklıkları düştüğünde, bundan ilk olarak burun etkilenir. Alerjik rinit ise çoğu bitkinin en güçlü alerjen olan poleni ürettiği ilkbaharla ilişkilendirilir.

ALERJİYE BAĞLI BURUN AKINTISI TEDAVİSİ

Burun akıntısının en yaygın nedenlerinden biri alerjik reaksiyondur. Burun akıntısı, kaşıntılı gözler, sık hapşırma ve diğer rahatsız edici semptomlara saman nezlesi denir. Bu reaksiyona ortamdaki belirli bir alerjenin neden olduğunu biliyorsanız, buna göre davranmanız önerilir. Vücudunuza dikkat edin ve semptomları dinleyin, böylece alerjinize tam olarak neyin neden olduğunu daha doğru anlayabilirsiniz. Alerjeninizi görerek tanımak, onunla başa çıkmanızı kolaylaştıracaktır. Alerjilerin nedenleri hakkında şüpheniz varsa, daha doğru ve net bir sonuç verecek bir alerji testi yaptırabilirsiniz.

Evdeyken, mevsimsel alerjileriniz sırasında pencereleri sıkıca kapatın, daha sık temizlik yapın ve burnunuzu düzenli olarak yıkayın. Alerji semptomlarını bastırmak ve burun solunumunu rahatlatmak için özel damlalar kullanın. Odayı havalandırmak için özel filtrelerle donatılmış bir klima kullanılması tavsiye edilir.

Evden çıkarken özel filtreli bir solunum cihazı veya maske kullanın. Burnunuza giren zararlı toz, kir ve alerjen parçacıklarının şansını azaltacaktır. Sıradan bir maske bile dışarıda olmanızı kolaylaştıracak ancak profesyonel ürünler daha kalıcı bir etkiye sahip olacaktır. Eve geldikten sonra, duş almanız ve olası bir alerjenle temas etmiş olabilecek tüm giysilerinizi yıkamanız önerilir.

Antihistaminikleri (alerji önleyici ilaçları) çiçeklenme döneminde ve alerjenlere maruz kaldığınızda, semptom yaşamasanız bile düzenli olarak alın. Ana fikir kendinize iyi bakmak, düzenli olarak temizlik yapmak ve alerjiniz olan şeylerden, bitkilerden ve hayvanlardan uzak durmaya çalışmaktır.

BURUN TIKANIKLIĞINA KARŞI 10 DOĞAL ÇÖZÜM

Hoş olmayan burun tıkanıklığını hızla gidermeye yardımcı olan uzun süredir devam eden ve kanıtlanmış tedavi yöntemleri vardır. Bu durumun tedavisi çoğu zaman evde yapılır. Ve bu anlaşılabilir bir durumdur, burun tıkanıklığı için çok az insan doktora gidecektir.

Ancak bal, otlar veya uçucu yağların bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabileceği unutulmamalıdır.

Sıcak bitki çayı

Yüksek sıcaklıktaki buharları nedeniyle semptomları hafifletecek sıcak bir içecek yapabilirsiniz. Burundan nefes almayı kolaylaştırmak için sıcak çaya nane, mentol ve papatya ekleyin.

Kuşburnu çayı yapın: Bir litre suya 150 gram kuşburnu ekleyin, kaynatın, bal ekleyin ve küçük yudumlarda için.

Buhar soluma

Yüksek sıcaklıklarda, sık burun kanamalarında, hipertansiyonda, kalp problemlerinde ve akciğer yetmezliğinde buhar solunması yasaktır.

Sıcak buhar nazofarenkse nüfuz eder, mukusun geçişini kolaylaştırır ve alerjenleri giderir. Papatya bazlı buhar soluma en etkili olanlardan biri olarak kabul edilir. Bir yemek kaşığı kuru papatya almanız, iki bardak kaynar su dökmeniz, demlenmesine izin vermeniz, ardından sıcak buharı ısıtmanız ve solumanız gerekir. Alerjiniz yoksa sıcak suya birkaç damla okaliptüs esansiyel yağı da ekleyebilirsiniz. Buhar, yavaş ve derin bir şekilde solunmalı, solunurken üstüne bir havlu örtülmelidir. Teneffüs ettikten sonra en az üç saat dışarı çıkmanız önerilmez.

Sıcak patatesleri de soluyabilirsiniz. Patatesleri kaynatın, suyu boşaltın, bir havluyla örtün, sıcak yumruların buharını içinize çekin.

Soğan ve sarımsak

Soğanları çiğneyebilir veya bir soğanı veya 2-3 diş sarımsağı ezerek kokuyu içinize çekebilirsiniz.

Tuzlu su ile durulama

Tuz nemi çeker ve mukoza zarının şişliğini hızla azaltır. Tuzlu su ayrıca patojenik mikroorganizmaları, mukusu, mikropları, tozu yok eder ve iltihabı giderir.

Deniz veya okyanus suyu bazlı hazır farmasötik ürünler satın alabilir veya ev yapımı bir çözüm uygulayabilirsiniz. Bir bardak ılık kaynamış suda, birkaç çay kaşığı tuzu tamamen çözün. Bir burun deliğini sıkıştırın, solüsyonu diğerinden soluyun. Bir şırınga kullanabilirsiniz. Burundaki kalıntılar iyice üflenmelidir.

Tuz torbaları

Tuzu bir tavada ısıtın, bir bez torbaya veya mendile dökün. Tuz yanmamalı veya çok sıcak olmamalıdır. Torbayı burnunuza ve burun kenarlarınıza koyun ve yarım saat tutun.

Aloe vera suyu

Aloe vera suyu, burun mukozasının durumunu iyileştirir, şişliği giderir. Aloe vera yaprağını kesin, durulayın, kağıda sarın ve 10-12 saat buzdolabında bekletin. Daha sonra günde birkaç kez 3-5 damla burnunuza damlatın. Çocuklar için ev yapımı aloe damlaları en iyi 1:1 oranında ılık suyla seyreltilir. Hamile kadınların kullanımı için doktorunuza danışınız.

Burun masajı

Parmak uçlarınızı kullanarak burun köprüsünü ve burun kenarlarını cilt ısınana kadar dairesel hareketlerle ovalayın. Ardından hafifçe baskıya geçin. Başparmak kemiklerinizle burun ve burun köprüsünün her iki tarafına hafifçe vurun. Burun tıkanıklığını hafifletecektir.

Limonlu merhem

Merhemler ayrıca burun tıkanıklığı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir ve en etkili tedaviler arasındadır. Tek dezavantajı, hazırlamak çok pratik değildir.

Limon merhemi hazırlamak için iki limon kabuğu rendesi almanız ve bir karıştırıcıda öğütmeniz gerekir. İçine bir yemek kaşığı bal ve ayçiçek yağı dökün. Karıştırın ve bir kavanoza yerleştirin. Daha sonra buzdolabında saklayın. Sabah ve akşam burun deliklerinin iç yüzeylerini merhemleyin.

Isınma ve ayak banyoları

Bu yöntem, buruna, burun köprüsüne ve sinüslere sıcak cisimlerin uygulanmasını içerir. Hastanın yanmaması için ısıtma için kullanacağınız maddeyi bezle sarmak gerekir.

Bununla birlikte, sadece burnu değil, bacakları da ısıtmanız yardımcı olacaktır. Bunun için genellikle beze sarılıp ayaklara uygulanan sıvalar kullanılır. Ayak banyoları da yapabilirsiniz (küvette ayak bileği derinliğinde veya diz derinliğinde). Bu durumda su sıcaklığı 45 °C'yi geçmemelidir. Banyoya deniz tuzu veya normal tuz çözeltisi ekleyebilirsiniz. İşlem 15 dakika sürer. Tamamlandıktan sonra bacaklar bir battaniyeye sarılmalıdır.

Ayak banyoları varisli damarlar, ateş, diyabet için zararlı olabilir.

Zencefil

Zencefil kökü tıkalı bir burnu tedavi etmek için en iyi çarelerden biri olarak kabul edildiğinden, bu yönteme uzun yıllardır başvurulmaktadır. Bir bardak kaynar suya 4-5 parça taze zencefil kökü ekleyin ve 5-10 dakika bekletin. Suyu küçük yudumlar halinde için ve biraz soğuyunca bir pamuğu zencefilli suya batırıp 10 dakika yüzünüzde bekletin. Zencefilin iltihap önleyici etkisi ile yüksek ısı, mukusun daha hızlı boşalmasına ve burnu temizlemeye yardımcı olacaktır. Zencefil ayrıca boğaz ağrısına iyi gelir.

ÇOCUKLARDA BURUN AKINTISI TEDAVİSİ

Ana görev, iltihaplanma sürecini geliştirme riskini artıran ödemi ortadan kaldırmaktır. Bunu yapmak için, su-tuz çözeltileri veya damlalarla durulama kullanmak daha iyidir, ancak tabii ki bir doktora danıştıktan sonra. Bebeğin burnunu günde birkaç kez boşaltmanız gerekir. Çocuk burnunu nasıl sümküreceğini bilmiyorsa, mukus elle emilerek çıkarılır.

Bir çocukta soğuk algınlığı tedavisinin hızlı ve etkili bir sonuç getirmesi için evdeki hijyenik ortama dikkat etmeniz gerekir. Hava taze ve serin, 18-22 °С olmalıdır. Nemlendirici yoksa, radyatörün üzerine veya ısıtma cihazlarının yanına su dolu bir kap yerleştirin, odaya bir sprey şişesinden su püskürtün. Çocukların daha fazla temiz su içmesi gerekir. Yatağa hazırlanırken, mukusun dışarı akmasını sağlayacak şekilde baş ve omuzlar yukarıda olacak şekilde uzanmaları gerekir.

Soğuk algınlığı için ilaçlar talimatlara göre kullanılmalıdır. Şiddetli rinit tedavisi, burun solunumunu rahatlatan ilaçlar olmadan tamamlanmaz.

HAMİLELERDE BURUN AKINTISI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Hamilelik sırasında burun akıntısını tedavi etmek gerçek bir zorluktur. İlaçların çoğu anne adayları için yasaklanmıştır, bu nedenle kendilerine doğal çareler aramak zorundadırlar. Bu arada, bazı bitkisel içerikler bile hamileliğin seyrini olumsuz etkileyebilir, bu nedenle tedaviye doktorunuza danışmadan başlamayın.

'Gebelik riniti' gibi bir terim bile vardır, herhangi bir soğuk algınlığıyla ilişkili değildir ve genellikle doğumdan önce veya hemen sonra geçer. Bu tür bir problem vücuttaki hormonal değişikliklerle ilişkilidir. Alıştığımız yöntemlerle tedavi edilemez.

1. trimesterde burun tıkanıklığı ile baş etmek en zor şeydir. Bu dönemde herhangi bir ciddi ilaç kullanımı oldukça istenmeyen bir durumdur. Ve burun akıntısı genellikle önemsiz bir sorun olarak kabul edilmesine rağmen, döneminin başında hamile bir kadının hemen bir doktora görünmesi daha iyidir. Tıkanıklığa neyin neden olduğunu size söyleyecek, sorunu alerji veya soğuk algınlığı olarak teşhis edecektir. Soğuk algınlığı veya enfeksiyon için burnu tuzlu suyla durulama veya soluma önerebilir. Kuru hava veya çok miktarda toz burun akıntısının nedeni olabilir, bu nedenle evi temiz tutmak ve odadaki nem seviyesini kontrol etmek önemlidir.

2. trimesterde burun akıntısını durdurmak çok daha kolaydır. Bu dönemde doktor kontrolü altında çeşitli damlaları kullanmak mümkün hale gelir. Doğru, daha küçük bir dozaj veya hatta bir çocuk dozu seçmek daha iyidir, o zaman vücudunuza ve bebeğinize zarar vermezsiniz. Yıkama, soluma ve nemlendirilmiş hava hala etkilidir ve alerjileri ekarte etmek için alerjik testlerin yapılması da tavsiye edilir. Daha önce hiç yaşamamış olsanız bile, alerji riskinizin her yaşta yeterince yüksek olduğunu unutmayın.

3. trimesterde burnu tıkanıklıktan kurtarmak kolay bir iş değildir. Özellikle standart halk yöntemleri artık size yardımcı olmuyorsa ve daha ciddi müdahale gerekiyorsa işiniz bir miktar zor olabilir. Muayene yapacak ve muhtemelen testler yazacak bir doktora danıştığınızdan emin olun. Burun akıntısının 1-2 gün içinde geçmeyebileceğini ve uzun süreli tedavi gerektirdiğini unutmayın. Hamilelik sırasında dikkatli olun ve vücudunuza iyi bakın.