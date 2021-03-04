Burun tıkanıklığından kurtulmak için 15 basit yol

Gün içinde ve özellikle geceleri oldukça büyük bir sorun haline gelebilen burun tıkanıklıklarından, evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu yöntemlerle kurtulabilmek mümkün.

Burun tıkanıklığından kaynaklanan tahriş ve rahatsızlıktan kimse hoşlanmaz. Nefes almadaki sorun, kronik baş ağrıları, sürekli damlayan burun ve onlarca mendil...

Burun tıkanması, tıbbi kayıtlar arasında 'ciddi' hastalıklardan biri olmayabilir, ancak kesinlikle günlük aktivitelerinizi durdurma kabiliyetine sahiptir. Burun tıkanıklığı, bazı alerji, grip, çevresel tahriş edici maddeler veya sinüzitin bir yan veya doğrudan etkisi olarak ortaya çıkabilir. Ancak iyi haber şu ki, burun tıkanıklığı, doğru ipuçları ile kolayca tedavi edilebilir. Arada sırada burun tıkanıklığından muzdarip olanlardan biriyseniz, doğru yerdesiniz. Yardımcı olabilecek bazı yolların bir listesini hazırladık.

BURUN TIKANIKLIĞINDAN KURTULMAK İÇİN 15 BASİT YOL

Sıcak kompres

Burun tıkanıklığı için en iyi çarelerden biri sıcak komprestir. Sıcak kompres burun geçişlerini açmaya yardımcı olur ve burun tıkanıklığını hafifletir. Bir havluyu ılık suya batırın ve havludaki fazla suyu sıkın. Sonra havluyu burnunuzun üzerine ve sonra alnınıza yerleştirin. Bunu düzenli aralıklarla tekrar etmeye devam edin, ıslak havlunun sıcaklığı büyük rahatlık sağlayacak ve burun deliklerindeki iltihabı hafifletecektir.

Susuz kalmayın

Bol miktarda ılık su için. Neredeyse tüm sıvılar, rahatlamanıza yardımcı olabilir. Yeterli sıvı alımı, burun yolunuzdaki tıkanmış mukusun incelmesine yardımcı olur ve sinüslerinizdeki basıncı azaltır. Bu nedenle, düzenli olarak su, meyve suyu, çay veya çorba alarak susuz kalmadığınızdan emin olun.

Buhar

Buhar solumak, tıkalı bir burun için en iyi tedavilerden biridir ve aynı zamanda grip ve sinüzit gibi diğer solunum sorunlarına da yardımcı olur. Yeterince geniş ağızlı bir kap veya tencereyi kaynar suyla doldurun. Başınızı üzerine hizalayın, başınızın etrafına bir havlu koyun ve buharı içinize çekin, oluşan buharın çıkması için yer kalmadığından emin olun. Yavaş yavaş, nefes alıp vermeye çalışın ve tıkanıklık hafifleyene kadar işlemi tekrarlayın.

Ayrıca buhar türlerini değiştirebilirsiniz. Kekik ve nane gibi antiseptik bitkileri kaynatabilir ve buharını soluyabilirsiniz. Burnunuzu ve yüzünüzü suyun en az 20-25 cm yukarısında tutun.

Uçucu yağlar

Burun tıkanıklığı, okaliptüs yağı ve ılık su karışımının aromalarının yaklaşık 10-20 dakika solunmasıyla tedavi edilebilir. Aynısı, nane yağı ile de yapılabilir. Bunun, tıkalı bir burnun temizlenmesinde oldukça etkili olduğu kanıtlanmıştır.

Tuzlu su solüsyonu

Bir çay kaşığı sofra tuzunu ılık suyla karıştırın ve solüsyonu bir damlalık yardımıyla burun deliklerinize dökün. Bu, mukusun incelmesini doğrudan etkileyecek ve burnunuzu açacak.

Soğan

Soğan, temel vitamin ve minerallerin güç merkezidir. Sağlığa yararlı özelliklerle doludur ve burun tıkanıklığından kurtulmada çok yardımcı olabilir. Soyulmuş bir soğanı 5 dakika koklamak, burun tıkanıklığını gidermede etkili olabilir ve nefes almayı kolaylaştırabilir.

Elma sirkesi

2 çay kaşığı elma sirkesini bir bardak ılık suyla karıştırıp günde en az 3 defa tüketin, isterseniz karışıma bir çorba kaşığı bal da ekleyebilirsiniz. Bu karışım, burun tıkanıklığı ve sinüzit gibi sorunlar için etkili bir rahatlama sağlayacaktır. Ancak elma sirkesinin belirli miktarlarda tüketimi zararlı olabileceğinden dikkat edin.

Fesleğen

Fesleğen yapraklarının tıbbi özellikleri iyi bilinmektedir. Bu harika bitkiden bir avuç dolusu burun tıkanıklığını tedavi etmek için de işe yarayabilir. Tek yapmanız gereken 4-5 taze fesleğen yaprağını kahvaltıdan önce ve akşam yemeğinden sonra çiğnemek. Daha iyi sonuçlar için bir kısmını sabah çayınızla birlikte tüketebilirsiniz.

Zencefil

Zencefil, iltihap önleyicidir ve bir burun tıkanıklığı için en iyi tedavi yöntemlerinden biridir. Zencefili sıcak kompres olarak kullanabilir ya da çayını yapabilirsiniz. Zencefil, tıkalı burun kanallarını açmada süper etkilidir. Zencefili sıcak kompres ve çay haricinde de kullanabilirsiniz. Bir ince zencefil kökünü dilimleyip, iki bardak su ile yaklaşık 15 dakika kaynatın. Bir bezi bu suyla ıslatın ve 15 dakika boyunca yüzünüze koyun.

Bal

Gün içinde ılık su, süt veya çay eşliğinde tüketilen sadece iki çay kaşığı saf bal, tıkalı burnunuz için harika bir çare olabilir. Bu yüzden her sabah ya da her akşam rutininizin bir parçası yapmayı unutmayın.

Bitki çayı

Papatya, kekik, nane, biberiye yaprağı veya yeşil çay gibi bitkilerden yapılan bitki çayları, burun tıkanıklığını tedavi etmek için harika bir yoldur. Normal çayınızı bu bitkilerden bir tutam ile hazırlayın ve günlük olarak tüketin, tıkalı bir burunla mücadelede etkili olacaktır.

Sıcak çorbalar

Daha önce de belirtildiği gibi sıvılar, tıkalı bir burnu temizlemek için harika bir yoldur. Sıcak çorbaların, özellikle günlük 1-2 tabak sıcak tavuk çorbasının soğuk algınlığı tedavisinde etkili olduğu kanıtlanmıştır.

Baharatlı yiyecekler

Baharat seviyorsanız, şimdi en sevdiğiniz baharatlı yiyecekleri yeme zamanı. Pul biber gibi sevdiğiniz baharatları yemeğinize ekleyin, mukusun incelmesine yardımcı olacaktır.

Karabiber

Baharatlardan bahsetmişken, karabiber burun tıkanıklığını iyileştirmek için harika bir yoldur. 1 tatlı kaşığı karabiber ve bir yemek kaşığı balı suya karıştırarak içebilirsiniz. Bu karışımı içmek, burun tıkanıklığında büyük bir rahatlama sağlayabilir.

Domates suyu

Bir başka çözüm için domates suyu içmeyi deneyebilirsiniz. Bir bardak domates suyu alın ve üzerine bir çorba kaşığı sarımsak ve bir çay kaşığı tuz ekleyin. Burun tıkanıklığını hafifletmek için bu suyu günde en az iki kez için. Domates, sadece burun yolunuzdaki iltihaplanmayı azaltmakla kalmaz, aynı zamanda sinüslerinizi de açar.