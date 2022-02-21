C vitamini deposu doğal şifa kaynağı: Soğan, sarımsak

Bağışıklığı güçlendirmede soğan ve sarımsağın önemi üzerinde duran Dr. Aycan Ercan, hem soğanın hem sarımsağın C vitamini deposu olduğunu söyledi.

Sağlıklı yaşam ve dengeli beslenmede meyve sebzelerin yeterli miktarda tüketimi, büyük rol oynuyor.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aydan Ercan, soğan ve sarımsağın C vitamini deposu olduğunu, bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söyledi.

Ercan, sebze ve meyvelerin beslenmede önemli rol oynadığına dikkat çekti.

“SOĞAN VE SARIMSAK SAĞLIK DEPOSUDUR”

Pişmiş ya da çiğ olarak tüketilebilen soğan ve sarımsağın, düzenli olarak tüketilmesi tavsiyesinde bulunan Ercan, şu ifadeleri kullandı:

“Soğan ve sarımsak bizim geleneksel beslenmemizde önemli yer tutuyor. Bizim yemek kültürümüzde soğansız ve sarımsaksız çok az yemek vardır. Salatalarda bol bol soğan kullanırız. Sarımsaklı yoğurt tüketiriz. Soğan ve sarımsak içerdikleri vitamin ve minerallerle bir sağlık deposudur.





SARIMSAK ANTİSEPTİK, SOĞAN ANTİBİYOTİK

Soğan, antibiyotik özelliğinden dolayı sarımsak da antiseptik özelliğinden dolayı bağışıklık mekanizmasını güçlendirir. Soğan ve sarımsağı düzenli olarak tüketmek sağlık açısından bize fayda sağlar. Bağışıklık sisteminin güçlü kılmasından dolayı pek çok hastalığa karşı koruyucu özelliği vardır."