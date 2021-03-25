İnsan sağlığına oldukça yararlı olan çakşır otu, boyu 3 metreye kadar ulaşabilen otsu bir bitki türüdür. Türkiye’de Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz Bölgesinde yetişmektedir.

Ana vatanı İran olan ve en çok Hindistan coğrafyasında yetişen çakşır otu bitkisi, çok fazla kurak olmadığı takdirde hemen hemen her toprağa ekilebilmektedir.

Aktarlardan elde edilebilen çakşır otu bitkisi, mucizevi bitkiler arasında yer almaktadır. Kas ağrılarını gidermek için kullanılan bu bitki, aynı zamanda erkeklerde sperm sayısını ve spermin kalitesini artırmaktadır.

Sarı çiçekleriyle hoş bir görünüme sahip olan çakşır otu, dikkatli ve düzenli kullanıldığı takdirde birçok hastalığa ya da farklı sorunlara iyi gelmektedir.

Peki, Çakşır otu nedir, faydaları nelerdir? Çakşır otu nasıl kullanılır? İşte, çakşır otu bitkisi hakkında merak edilenler..

ÇAKŞIR OTU NEDİR?

Boyu yaklaşık olarak 2 ya da 3 metreye kadar çıkabilen bir bitki olan çakşır otu, maydanozgiller ailesinde yer almaktadır.

Az nemli olan topraklarda kendi kendine yetişen bu ot, bir şemsiye görüntüsü uyandıran sarı çiçeklere sahiptir. Akdeniz Bölgesi'nden Doğu Anadolu Bölgesine kadar birçok farklı yerde yetişebilmektedir.

Bu özel otun farklı türleri bulunmaktadır. Örneğin; ‘kerkul’ türü, sarı çiçekli renkleri ile dikkat çekmektedir. ‘Helizdağlı' türünün tohumlarından beyaz süt akmaktadır. Yapraklarından akan bu süt, ayaklarda oluşan yaralara ve yaraları temizlemek için kullanılmaktadır.

ÇAKŞIR OTU FAYDALARI NELERDİR?

Alternatif tıpta kullanılan bu özel ot, kısa süre içerisinde problemlerin önüne geçme imkanı tanımaktadır. Çakşır otu, hastalıkları iyileştirdiği gibi bağışıklık sistemi ve cilt üzerinde de onarıcı etkilere sahiptir. Yaşlı hücreleri yok ederek yerine yenilerinin gelmesini sağlamaktadır. Vücutta bulunan toksinlerin atılmasına ve ayrıca antioksidan kazanımı sağlanmasına fırsat vermektedir.

Çakşır otunun bilinen diğer faydaları şu şekildedir:

Sinir sistemini korur ve sağlıklı biçimde çalışmasına imkan verir.

Soğuk algınlığı gibi kış hastalıklarına karşı güçlü bir koruma sağlar..

Yaraları iyileştirir.

İştah açıcı bir özelliği vardır.

Sindirim sistemini çalıştırır.

Kabızlık şikayetleri olanlar için önerilir.

Vücutta afrodizyak etkisi yaratarak cinsel gücü artırır.

Kaslar ile beraber eklemlerde meydana gelen ağrıları dindirir.

Sperm sayısının artmasına destek verir.

Erkek üreme sistemi hastalıkları (prostatit, prostat, adenomu, iktidarsızlık) tedavisine yardımcı olur.

Kan şekerini düşürücü bir etkisi vardır.

İdrar yollarını temizlemeye yardımcı olur.

Enerji verir.

ÇAKŞIR OTU NASIL KULLANILIR?

Düzenli ve periyodik olarak kullanıldığında birçok hastalığa çözüm üreten çakşır otu, çay, toz, macun, yağ veya kök şeklinde aktarlar üzerinden temin edilebilmektedir. Çakşır otunu, çay olarak tüketebilir, macun şeklinde kullanabilir ya da akne ve sivilce gibi cilt konusunda pek çok sorundan kurtulmak için yağ şeklinde de değerlendirebilirsiniz.