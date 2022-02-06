Çam sakızı ve bal karışımının süper ötesi faydaları

Birbirinden faydalı iki besin olan çam sakızı ve bal, karıştırılarak tüketildiğinde mide rahatsızlıkları başta olmak üzere solunum sistemi hastalıklarına da şifa oluyor.

"Çam sakızı çoban armağanı" cümlesini duymamış olan yoktur.

Çam sakızı, manevi değerinin yanı sıra sağlığa faydaları ile de öne çıkanlardan.

Alternatif tıbbın mucizevi nimetlerinden biri olan çam sakızı ve bal karışımı, özellikle kış aylarında soğuk algınlığı, öksürül, balgam, nefes darlığı ve mide krampları gibi şikayetleri olanlar tarafından tüketiliyor.

Çamgiller familyasından genellikle ladin ve köknar ağaçlarının kabuklarının arasında kendiliğinden oluşan ve küçük yuvarlak şekillere sahip olan çam sakızları, bal ile buluştuğunda adeta süper besin halini alıyor.

Solunum yolları enfeksiyonları ve boğaz ağrısı için uzmanların sıklıkla tavsiye ettiği çam sakızı, iltihap söktürücü olmasıyla da biliniyor.

Peki bal ve çam sakızı karışımı ne işe yarar? Bal ve çam sakızı karışımı neye iyi gelir? İşte faydaları...

ÇAM SAKIZI VE BAL KARIŞIMI FAYDALARI

100 gram zeytinyağı, 30 gram çörekotu, 100 gram bal, 30 gram çam sakızı bir şişeye konularak karıştırılır. İkiye bölünen karışım sabah ve akşam içilir.

Bu karışım soğuktan meydana gelen bütün hastalıklara, mafsal ağrılarına, uyuşukluklara ve felce karşı şifalıdır.

Yapılan araştırmalarda çam sakızı tozu ve balı vücuttaki hücrelerin mutasyona uğramasını önler. Böylece kanser hastalıklarının yaşanmasının önüne geçer.