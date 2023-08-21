Canan Karatay altını çize çize önerdi! Son zamanların trendi tereyağlı kahve... Faydaları dudak uçuklatır Prof. Dr. Canan Karatay, tereyağı ve kahve ikilisinin sağlık için büüyk faydası olduğunu belirtti. "Kahveye tereyağı eklemek her türlü soruna çözüm" cümleleriyle öneriyi sunan Karatay, özellikle kalp rahatsızlığı olanlara dikkati çekti.

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Kulağa pek hoş gelmeyebilir ancak tereyağlı kahve içmek, sağlık için bulunmaz nimetler sunuyor.

Damak tadına çok fazla uymayan bu tarif, son zamanların popüler ismi Canan Karatay tarafından öneriliyor.

Önerilen bu karışım son zamanlarda ise trend haline geldi. Bazı sosyal çevrelerde 300 liraya kadar da satıldığı söyleniyor.

Tereyağı kahve ikilisinin faydası

Araştırmalara göre; tereyağlı kahve kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma sağlıyor. Ayrıca felç, inme ve tip-2 diyabet riskini de azaltıyor. Karatay'ın "Her derde deva" dediği tereyağlı kahve, yağ yakımını hızlandırarak kilo verme sürecine de katkı sağlıyor.



Bunun yanı sıra iştahı bastırabilir ve tokluk hissi sağlayabilir. Beyin hücrelerini koruma potansiyeline sahip olup bilişsel fonksiyonları destekleyebilir.

Tereyağlı kahve tarifi

1 fincan suya 1 tatlı kaşığı kahve ve 1 çay kaşığı tuzsuz tereyağını ekleyip iyice karıştırın. Ardından kahveyi ocakta kısık ateşte pişirmeye başlayın.

Tereyağı tamamen eriyene dek karışımı bekletin. Kahve köpüklü bir hal aldığında ve hafifçe kaynamaya başladığında fincanlara dökerek servis edebilirsiniz.