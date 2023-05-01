Canan Karatay faydalarını tek tek açıkladı! Karatay'a göre en sağlıklı meyve bakın hangisiymiş! Prof. Dr. Canan Karatay, son zamanlarda yaptığı açıklamalarla tekrar ön plana çıkmaya başladı. Sağlık alanında yaptığı açıklamalarla dikkati çeken Karatay, bu defa en sağlıklı meyveyi faydalarıyla birlikte duyurdu.

Canan Karatay, son dönemin dikkati çeken doktorları arasında yer alıyor.

Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü, eski İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörü ve İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Ana Bilim Dalları öğretim üyesi Prof. Dr. Canan Karatay, yaptığı konuşmalarla gündeme damga vuruyor.

Sağlık alanında yaptığı konuşmalarla gündeme gelen Karatay, evde kullanılan temizlik malzemelerine dair de açıklamalar yapıyor.

Birçok kesim tarafından severek takip edilen Canan Karatay, katıldığı bir konferansta açıklamalarda bulundu.

Katıldığı bir konferansta açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Karatay, en sağlıklı meyvenin zeytin olduğunu açıkladı. Karatay ayrıca Karatay, meyve sularının ise büyük tehlike saçtığını vurguladı.

Karatay açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Turp yerseniz, turp gibi olursunuz. Beyaz peynir yanına 30-40 zeytin koyun.

Sağlıklı, yağlı, kristal kaya tuzlu peynir, zeytin yemezseniz, suya koyup onları tuzunu çıkartıyorum derseniz kısır kalırsınız.

Bir de üstüne çamaşır suları, bulaşık suları, yüzey temizleyiciler...

Yok böyle bir şey, hepsinin içinde zehir var. Evler temiz olmayacak, kirli yaşayacağız temiz yiyeceğiz"

Zeytinin faydaları

Sindirimi kolaylaştırır.

Uzun süre tok tutar.

Kan yapar.

Kalp sağlığını korur.

Saç, cilt ve tırnakları besler.

Kanseri önler.

Zeytinin besin değeri

Faydalı yağlar yönünden zengin, zeytinin 100 gramında bulunan besin değeri şu şekildedir:

Karbonhidrat: 6,4 gr

Protein: 0,84 gr

Yağ: 10,9 gr

Lif: 1,6 gr

Kolesterol: 0

Sodyum: 735 mg

Potasyum: 8 mg

A vitamini: 17 iu

Zeytinin besin değeri tablosunda da görüldüğü gibi yağlı yapısına rağmen içeriğinde hiç kolesterol bulunmayan nadir yiyeceklerdendir.