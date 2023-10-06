Canan Karatay’dan bağışıklığı uçuracak formül: Hasta olmak tarih olacak… Sağlıklı beslenme üzerine verdiği tavsiyelerle sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Canan Karatay, kışı sağlıklı geçirmenin sırrını verdi. Mutlaka tüketilmesi gereken bu içecek, tüm kış boyunca sizi hastalıklardan koruyacak.

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Sağlıklı beslenme üzerine verdiği tavsiyelerle adından söz ettiren Prof. Dr. Canan Karatay’dan ezber bozan formül geldi.

Son olarak katıldığı bir programda limonlu su tüketimini öneren Karatay, bu sağlıklı alışkanlığın faydalarını anlattı.

Limonlu su, birçok kişi için güne enerjik başlamanın ve vücut sağlığını korumanın bir yolu olarak bilinir.

Canan Karatay'ın önerdiği limonlu su, bu faydalarıyla her gün düzenli olarak tüketilmeyi hak ediyor.

Ayrıca, limonlu suyu ılık suyla birleştirerek etkilerini artırabilirsiniz. Sağlığınıza bir adım daha yakın olmak için limonlu su alışkanlığını hayatınıza dahil edebilirsiniz.

İşte Karatay'ın limonlu suyun sağlığa faydaları hakkında yaptığı açıklamalar:

Limonlu suyun faydaları

Limonlu su, kabızlık sıkıntısı yaşayanlar için oldukça etkilidir. Sabahları aç karnına içilen limonlu su, bağırsak hareketlerini düzenler ve kabızlık sorununu hafifletir.

Vücutta biriken ödemlerin atılmasına yardımcı olur. Limonlu su, idrar yoluyla vücuttaki ödemi atar, böylece şişkinlik hissini azaltır.

İçerdiği C vitamini sayesinde cilt sağlığını destekler. Ciltteki lekelerin azalmasına ve daha parlak bir cilde sahip olmanıza yardımcı olabilir.

Limon, C vitamini bakımından zengin bir meyve olduğu için bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı direnci artırır.

Limonlu su, kilo vermeye çalışanlar için destekleyici bir içecektir. Metabolizmayı hızlandırır ve tokluk hissi yaratır, böylece daha az yemek yemenize yardımcı olabilir.

Önemli bir antioksidan kaynağı olan C vitamini, kalp ve damar rahatsızlıkları başta olmak üzere birçok problemin önüne geçebilir.

Eklemlerde oluşan, ciddi ağrı ve şişlikleri beraberinde getiren gut hastalığı C vitamini depoladığınızda hafifleyebilir.