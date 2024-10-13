Çankırı'da sunulan sağlık hizmetleri verileri açıklandı

İHA

Çankırı il Sağlık Müdürlüğü, verilen sağlık hizmetlerine ilişkin açıklamada bulunarak, palyatif bakım merkezlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamada, Çankırı ve Çerkeş Devlet Hastanelerinde bulunan palyatif bakım merkezlerine yılın ilk 9 ayında 162 hasta başvurusunun alındığı kaydedildi.

YATAK DOLULUK ORANLARI AÇIKLANDI

Verilen sağlık hizmetleri ile ilgili yapılan açıklamada, Çankırı Devlet Hastanesi bünyesinde toplam 10 yataklı palyatif bakım merkezi mevcut olduğu, yılın ilk 9 ayında toplamda 74 hastaya hizmet verildiği ve yatak doluluk oranı yüzde 47,2 olduğu aktarıldı.

Çerkeş Devlet Hastanesi bünyesinde ise toplam 5 yataklı palyatif bakım merkezi mevcut olduğu, yılın ilk 9 ayında toplamda 88 hastaya hizmet verdiği ve yatak doluluk oranı yüzde 53,4 olduğu belirtildi.

"DÜZENLİ BAKIM HİZMETİ ALMAK ZORUNDALAR"

Palyatif bakım merkezlerinin aileye tıbbi, psikolojik, sosyal ve manevi destek verdiğini vurgulayan Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, şöyle konuştu: