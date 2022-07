Çarşaflarınızı ne sıklıkla değiştirmelisiniz? Çoğu insan yanlış biliyor...

Çarşaflarınızı ne sıklıkla değiştirmeniz gerektiğini biliyor musunuz? Bu basit alışkanlık sağlığınız için gereklidir. Peki yastık kılıfları, çarşaflar ve yastıklar ne sıklıkla değiştirilmeli?

Temiz, yeni çarşaflarda uyumak, özellikle uzun ve yorucu bir günün ardından kesinlikle yatağa girmenin en keyifli hislerinden biridir. Uyuduğumuz ortamın sadece rahat değil, her zaman temiz olmasını sağlamak da bir zorunluluktur.

Çarşaflar ne sıklıkla değiştirilmelidir? Bu sorunun cevabı, yatağınızın iyi bir gece uykusu sayesinde dinlenip enerjinizi geri kazanabileceğiniz bir yer olup olmadığını veya tam tersi bir yer olup olmadığını anlamanıza yardımcı olacaktır.

Aynı çarşaflarda üst üste 7 günden fazla uyumak tavsiye edilmez. Bunun birden fazla nedeni var.

Bakterilerin çoğalmasını önlemek için çarşafları düzenli olarak değiştirmeniz gerektiğini biliyoruz, ancak ideal sıklık nedir? Her gece duş aldığınız için çarşaflarınızda bakteri ve mikropların çoğalamayacağını düşünüyor olabilirsiniz, ancak bu kaçınılmaz. Peki çarşaflarımızı ne zaman değiştirmeliyiz Sağlık uzmanları ne tavsiye ediyor?

Çarşaflarda 10 milyon toz akarı yaşayabiliyor

Akarlar, her gün özellikle geceleri kaybettiğiniz ölü yüzeysel hücrelerle beslenir. Her bir birey her gün 1 mg ölü deri bırakır ve bu birkaç bin akarı aylarca besleyebilir. Bu da, onların olağanüstü çoğalmalarına neden olur.

Koşullar ideal olduğunda, bir yatakta birkaç milyon akar olabilir. Tahminlere göre çarşaflarda 100 bin ila 10 milyon toz akarı bulunuyor. Bu nedenle, bu bilgiler ışığında çarşafları düzenli olarak değiştirmek, duş alışkanlıklarınız ne olursa olsun özellikle yaz aylarında bir öncelik olmalıdır. Bu mikropların varlığı astım, rinit, alerji veya egzama gibi bazı hastalıkları tetikleyebilir.

Yatak 1 haftada sağlıksız bir yer haline geliyor

Haftada en az bir kez olmak üzere sık sık yatak çarşaflarını değiştirmek, uygulamayı asla unutmamanız gereken önerilen bir alışkanlıktır.

Her gece yatakta saatler harcıyoruz, vücudumuz ölü hücreleri, teri, terden gelen toksinleri, hatta deriden, mukoza zarlarından ve cinsel organlardan gelen salgıları ve hatta küçük idrar damlalarını kaybediyor. Bütün bunlar, yattığınız yatak hala temiz görünse bile, sık sık çarşaf değiştirmenin ve hijyeni ihmal etmemenin öneminin farkına varmanızı sağlayacaktır.

Zaman içinde yapılan birçok bilimsel araştırma, yatak örtüleri, çarşaflar ve yastıkların değiştirilmediği takdirde, bir hafta içinde yerleşen mikrop ve bakteri miktarının yatağı sağlıksız bir yer haline getirmeye yettiğini ortaya koymuştur. Bu nedenle, gece boyunca sağlığı garanti edecek bu altın kuralı unutmamakta fayda var.

Etkili temizlik için nevresimlerinizi yataktan çıkardıktan sonra yıkamanız ve güneşte kurumaya bırakmanız önerilir.

Çarşaflar hangi sıcaklıkta yıkanmalı?

Çarşafları düzenli olarak yıkamanın yanında, binlerce toz akarını yok etmek için gereken ideal sıcaklığı ayarlamak da önemlidir.

60°C'den itibaren bu mikroplardan kurtulabilirsiniz. Bu nedenle, bu sıcaklık ve üstü yıkamalara dayanabilecek çarşaflar satın alın. En uygun çarşaflar, terlemenizi arttırmadığı için pamuklu olanlardır.

Ayrıca toz akarları sıcağı ve nemi sevdiği için serin ve kuru bir ortamda uyumaya çalışın.