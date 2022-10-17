Çenede neden sivilce çıkar? Çenede çıkan sivilceyi doğal yöntemler ile nasıl yok edebiliriz?

Çenede neden sivilce çıkar? Çenede çıkan sivilceyi doğal yöntemler ile nasıl yok edebiliriz?

Sivilce sorunu yaşayan kişiler sivilce sebeplerini araştırıyor. Çenede neden sivilce çıkar? Doğal yöntemler ile nasıl yok edebiliriz? İşte detaylar...

Sivilce sorunu yaşayan kişiler sivilce sebeplerini araştırıyor. Çenede neden sivilce çıkar? Doğal yöntemler ile nasıl yok edebiliriz? İşte detaylar...

Çenede sivilce, yüzün alt kısmında ve çene kıvrımında beliren sivilcelerdir. Büyük çene sivilceleri yüz hatlarını daha farklı gösterebilir.

Çenede çıkan büyük sivilceler çeneyi daha büyük ve uzun gösterebiliyor. Çene bölgesinde çıkan sivilceler yüzün diğer kısmında çıkan sivilceler gibi yayılmaya oldukça müsaittir.

Çenede çıkan sivilce veya siyah noktaya erkenden cilt bakımı yapmazsanız cildin diğer kısımlarında da sivilceler görmeniz oldukça normaldir.

Cildin fazla sebum üretmesi, siyah noktalar ve hormonsal değişikler gibi etkenlerden dolayı çenede sivilce çıkmaktadır.

Çenenizde çıkan sivilceden hemen kurtulmak istiyorsanız doğal yöntemleri denemelisiniz. Sivilce sorunu yaşayan insanların gündeminde sivilce sorunları yer alıyor.

Peki çenede sivilce neden çıkar? Çenede çıkan sivilceyi doğal yöntemler ile nasıl yok edebiliriz? İşte detaylar…

Çenede çıkan sivilcelerden hemen kurtulmak için doğal yöntemler

Buhar, ciltteki gözenekleri açar. Ölü hücreleri ve beyaz uçlu sivilceleri ortadan kaldıran bir yöntemdir. Bir tencere suyu kaynatın. Başınızı bir havluyla kapatarak buhar soluyun.

Karanfil yağını sivilcelerin üzerine sürebilirsiniz. Karanfil yağı sivilce tedavisinde oldukça faydalıdır.

Her gün yüzünüzü limon ile ovaladığınızda sivilcelerin azaldığını göreceksiniz.

Bir miktar sandal ağacı tozunu yoğurtla karıştırın. Birkaç damla limon sıkın. Çenede çıkan sivilcenin üzerine sürün. Kısa sürede yok olduğunu göreceksiniz.