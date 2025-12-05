Cennet hurması: Kış aylarında sindirim ve damar sağlığına doğal destek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cennet hurması; A, C, B1, B2 ve B3 vitaminlerinin yanı sıra karbonhidrat, fosfor, protein, kalsiyum, demir, sodyum, selüloz, potasyum ve magnezyum içeren zengin bir besin profiline sahip. Uzman Diyetisyen Asiye Kübra Dursun, bu yönüyle cennet hurmasının özellikle sindirim sistemi ve bağ dokusu sağlığı üzerinde güçlü etkileri bulunduğunu vurguluyor.

Posa ve C vitamini içeriğinin yüksek olması, bağırsak iltihaplanmalarının hafifletilmesine yardımcı olurken bağırsak hareketlerinin düzenlenmesini destekliyor. Meyvenin içerdiği bakır minerali ile B2 ve B3 vitaminleri, demir emilimini artırarak demir metabolizmasına katkı sağlıyor. Bu nedenle Dursun, cennet hurmasının anemiyle mücadele eden bireyler tarafından düzenli olarak tercih edilebileceğini belirtiyor.

Potasyum açısından zengin olması ise damarların genişlemesine yardımcı olarak kan basıncının dengelenmesine katkıda bulunuyor. Bu özellik, cennet hurmasını tansiyon ve damar sağlığı açısından destekleyici bir meyve haline getiriyor.

A vitamini yönünden güçlü olması, yaşlanmaya bağlı etkilerin yavaşlatılmasına yardımcı olurken, bağ dokudaki kolajen üretimini destekliyor. Dursun, bu etkinin cilt, kıkırdak ve hücre yenilenmesi üzerinde önemli rol oynadığını hatırlatıyor.

SATIN ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Cennet hurması alırken meyvenin koyu turuncu, tamamen yumuşamış ve hafifçe bastırıldığında içe çöken bir yapıda olması, en ideal olgunluk seviyesini gösterir. Olgunlaşmamış meyveler genellikle parlak, açık turuncu renkte ve sert kabukludur; bu haldeyken tüketildiklerinde ağızda buruk, keskin bir tat bırakır.

Cennet hurmasının olgunlaştıkça tatlılığı arttığı için evde olgunlaştırmak isteyenler, oda sıcaklığında birkaç gün bekletebilir. Özellikle sert olan meyvelerin yanına elma veya muz koymak, bu meyvelerin yaydığı etilen gazı sayesinde olgunlaşma sürecini hızlandırır.

HURMA SEÇİMİNİ TÜKETİM AMACI BELİRLİYOR

Uzman Diyetisyen Asiye Kübra Dursun, cennet hurması alırken tüketim şeklinin de önemli bir kriter olduğunu belirtiyor. Dursun’a göre taze olarak kaşıkla tüketilecek meyvelerde, tamamen yumuşamış, reçelimsi kıvama yaklaşmış ve aroması daha belirgin olanların tercih edilmesi, hem lezzet hem de sindirim açısından daha uygun.

Tatlı, kek, puding veya smoothie hazırlanacaksa ise hafif yumuşamış ancak formunu koruyan meyveler daha iyi sonuç veriyor. Bu yapı, hem tariflerde istenen kıvamı sağlıyor hem de pürenin daha dengeli bir yoğunlukta olmasına yardımcı oluyor.

Dursun, ayrıca cennet hurmasının olgunluğuna göre tat profilinin de değiştiğini hatırlatıyor: İleri olgunluk seviyesindeki meyveler daha yoğun tatlılık sunarken, yarı olgun meyveler daha hafif aromalı yapısıyla çeşitli tariflerde daha dengeli bir kullanım imkanı sağlıyor.

DOĞRU SAKLAMA YÖNTEMLERİ

Dyt. Asiye Kübra Dursun, cennet hurmasının tazeliğini koruması için uygun koşullarda saklanmasının önemine dikkat çekiyor. Dursun’a göre olgun meyveler buzdolabının sebzelik bölümünde 6–7 gün boyunca hem dokusunu hem de aromasını korur. Meyvenin ezilmemesi için üst üste yerleştirilmemesi ve başka sert ürünlerle temas etmemesi önerilir.

Daha uzun süre saklamak isteyenler için en ideal yöntem, meyveyi kabuğunu soyup parçalara ayırarak derin dondurucuya kaldırmak. Bu şekilde cennet hurması 6 aya kadar besin değerini büyük oranda muhafaza eder. Çözdürüldüğünde daha yumuşak bir kıvam aldığı için özellikle tatlı, smoothie ve püre tariflerinde rahatlıkla kullanılabilir.

Dursun, olgun hurmaların oda sıcaklığında çok hızlı yumuşayıp karardığını hatırlatarak, meyvenin sıcak ortamlarda bekletilmemesi gerektiğini de ekliyor. Saklama kabının hava almayacak şekilde kapatılması ise hem raf ömrünü uzatıyor hem de meyvenin buzdolabındaki diğer kokuları çekmesini engelliyor.

CENNET HURMALI YULAF: BESLEYİCİ VE PRATİK BİR TARİF

Uzman Diyetisyen Asiye Kübra Dursun, cennet hurmasını günlük beslenmeye eklemek isteyenler için hafif ve doyurucu bir tarif de paylaşıyor.

2 Kişilik – 15 dakika – 372 kcal

Malzemeler

• 1 adet cennet hurması

• 4 yemek kaşığı yulaf ezmesi

• 3 kahve fincanı az yağlı süt

• 1 çay kaşığı tahin

• 2–3 adet ceviz

Yapılışı

1. Yulafı küçük bir tencereye alın ve üzerine sütü ekleyin.

2. Sütünü çekip yumuşayana kadar pişirin, ardından soğumaya bırakın.

3. Cennet hurmasını kabuğundan ayırıp çatal yardımıyla ezin.

4. Bir kasenin tabanına hazırladığınız yulaf lapasını yayın.

5. Üzerine hurma püresini ekleyin.

6. Tahin ve ceviz ile süsleyerek servis edin.

Afiyet olsun…