Cennet hurması nasıl olgunlaştırılır? İşte en basit ve etkili yolu

Cennet hurması nasıl olgunlaştırılır? İşte en basit ve etkili yolu

Tezgahlarda yer alan mevsimin en şifalısı cennet hurmasını olgunlaştırmanın en kısa yöntemi merak ediliyor. Peki cennet hurması nasıl olgunlaştırılır? İşte evde cennet hurması olgunlaştırma yolu...

Hem rengi hem faydalarıyla göz kamaştıran Cennet hurması, yumuşak olarak tüketiliyor.

Tezgahlarda genellikle sert ve olgunlaşmamış haliyle satılan cennet hurması birkaç gün bekletilmesi halinde tüketime hazır oluyor.

Vitamin deposu olan cennet hurması faydalarıyla öne çıkarken nasıl olgunlaştırılacağı ise merak konusu.

Olmamış cennet hurması nasıl olgunlaştırılır? Cennet hurması nasıl yumuşar? Hurmanın yumuşaması için ne yapılır? Cennet hurması olgunlaştırma yöntemi nedir? gibi sorular araştırılıyor.

İşte cennet hurmasını yemeye hazır hale getirmenin en etkili ve kısa çözümü...

Cennet hurmasını olgunlaştırmak için;

Olgunlaşmamış cennet hurmasını bir adet elma ile birlikte bir poşet ya da kese kâğıdına koyun. Ağzını kapatarak güneş görmeyen bir yerde bekletin.

Etilen adlı bir gaz salgılayan elma, bu salgıladığı gaz sayesinde yanındaki meyveleri sebzeleri hızla olgunlaştırır.

Birkaç gün içerisinde, yavaş yavaş yumuşadığını ve olgunlaşmış bir hale büründüğünü görebilirsiniz.