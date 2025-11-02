Cennet hurması yerken o detaya dikkat: Bağırsakları tıkıyor...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Son yıllarda Türkiye’de de üretimi hızla artan ve önemli ihraç ürünlerinden biri haline gelen cennet hurması, adeta vitamin deposu.

Özellikle zengin C vitamininin yanı sıra birçok mineral içermesi ve lifli bir meyve olmasıyla çok fazla tercih edilmeye başlandı.

Özellikle sonbahar aylarında hasadı yapılan cennet hurması, kurutularak veya taze hâlde tüketilebiliyor.

Uzmanlar, meyvenin faydalarından tam anlamıyla yararlanmak için günde bir adet olgun cennet hurmasının yeterli olduğunu belirtiyor.

Cennet hurması yerken dikkat edilmesi gereken en önemli detay ise: Olgunlaşmış olması.

Olgunlaşmamış olanlarının aşırı tüketiminde ise mide asidini etkileyerek sindirimin yapılamadığı ve vücutta yabancı cisim olarak tıkanıklıklara neden olduğu öğrenildi.

Elde edilen verilere göre; meyvenin ham halinde bulunan tanen maddesi, mide asidiyle birleştiğinde taş benzeri kitleler (bezoar) oluşturabiliyor.

Bu durum ise özellikle mide ve bağırsak tıkanıklıklarına yol açabiliyor.