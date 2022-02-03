Centella Asiatica (Gotu Kola) bitkisi nedir, ne işe yarar? Cilde efsane 9 faydası

Kozmetik ürünlerde ve cilt bakımında etkileri ile meşhur olan Centella Asiatica yani Gotu Kola bitkisi nedir ne değildir merak ediliyor. Sizler için faydalarını tek tek sıraladık...

Centella Asiatica, diğer adıyla gotu kola; Asya’daki sulak alanlarda yetişen, binlerce yıldır geleneksel tıpta çoğu hastalığın tedavisinde kullanılan, aynı zamanda yemek olarak da tüketilen bir bitki.

Antik çağlardan günümüze kadar ulaşmayı başaran, anavatanı Endonezya, Çin, Hindistan ve Güneydoğu Asya olan bu şifa dolu bitki, kozmetik sektörüne adını altın harflerle yazdırmış durumda.

Gotu kola; sedef, egzama gibi deri rahatsızlıklarının tedavisinde uzun yıllardır başarılı bir şekilde kullanılıyor.

Peki Centella Asiatica bitkisi faydaları nelerdir? Centella Asiacitica bitkisi ne işe yarar, nasıl kullanılır? Detaylarıyla haberimizde.

CENTELLA ASİATİCA BİTKİSİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Küçük ve pembe renkli çiçekleri, bej renkli kökleri ve ince sapları ile oldukça hoş görünen bu bitki; 3000 yılı aşkın süredir pek çok iç ve dış hastalığın özellikle deri rahatsızlıklarının tedavisinde tercih ediliyor.

Öyle ki pek çok kozmetik ürünün, cilt bakım kreminin içeriğinde ham madde olarak bu bitkinin özünü kullanılıyor.

Cilde sürüldüğünde cilt hücrelerini yenileyen ve cildi canlandıran Gotu kola; anti-aging etkisi ile kişiyi adeta gençleştiriyor.

VARİSLE MÜCADELE

Kan dolaşımını hızlandıran gotu kola bitkisi; özellikle bacak ve kollardaki dolaşım bozukluklarını etkili bir şekilde tedavi ediyor.

Bu bitkiyle elde edilen kremlerle bacaklardaki varisli bölgeye masaj yapmak bacaklardaki ağrı ve şişkinliği alıyor.

ROMATİZMAYA ÇARE

Bol miktarda magnezyum, kalsiyum ve K vitamini içeren gotu kola bitkisi; içerisindeki vitamin ve mineraller ile kas ve kemikleri güçlendiriyor.

Bu yönüyle romatizmal ağrılara oldukça iyi gelerek, kişiyi rahatlatıyor.

SİNİR SİSTEMİNE DOST

Beyin sağlığını da olumlu yönde etkileyen Centella Asiatica bitkisi, hafızayı koruyup, sinirlerin tahrip olmasını önlüyor.

KAN YAPICI

Kansızlık tedavisinde yararlanabileceğiniz, en etkili şifalı ve doğal besinlerden biri olan gotu kola bitkisi, kan yapıcı yönü ile de biliniyor.

CİLDE FAYDALARI

Cilt bakım kremlerinde, özellikle son dönemlerde oldukça popüler olan bu bitkinin cildimize faydalarını aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

Kaslarda ve bağ dokuda kolajen oluşumunu uyarıp, cildin daha canlı, esnek ve sıkı olmasını sağlıyor.

Bir diğer deyişle cildi yaşlanmanın olumsuz etkilerine karşı koruyup, ciltteki ince çizgi ve kırışıklıklara savaş açıyor.

Ciltteki yara, sivilce, akne, akne ve sivilce izlerinin üzerine sürüldüğünde yara ve izlerinin hızlıca iyileşmesine aracılık ediyor.

Koyu, siyah lekelerin üzerine sürüldüğünde ise lekelerin rengini açıyor.

Sedef ve egzama gibi kronik ve ciddi deri sorunlarının tedavisinde kullanabileceğiniz gotu kola bitkisi, kaşıntı ve kızarıklığı alıyor.

Gotu kola bitkisi ile hazırlanan kremler; yüksek nemlendirici özellikleri ile cilt kuruluğuna iyi gelerek, ciltteki pullanmayı gideriyor.

Cilt bakımında kullanıldığında, peeling etkisi gösterip, ciltteki ölü hücreleri uzaklaştırıyor.

Cildin üst tabakasındaki ölü hücreleri temizlemenin dışında yeni ve genç hücrelerin oluşmasını da teşvik ediyor.

Cildi temizlemekle kalmayarak, tonik etkisi ile gözenekleri derinlemesine temizledikten sonra sıkılaştırıyor.

GOTU KOLA BİTKİSİ NASIL KULLANILIR?

Bu bitkinin yapraklarını salatalarınıza ekleyip, tüketebilirsiniz. Dilerseniz piyasada satışa sunulan gotu kola takviyelerini de kullanabilirsiniz.

Alternatif olarak, gotu kola çayını demleyerek içebilirsiniz.

Centella Asiatica kremlerini günde bir iki sefer cildinize sürdüğünüzde cildinizi nemlendirebilir, sıkılaştırabilir ve gençleştirebilirsiniz.

*Doktorunuza mutlaka danışınız.