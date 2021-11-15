Ciddi hastalıkların habercisi olabilecek 9 işaret

Kronik yorgunluktan kalıcı ruh hali değişimlerine kadar tüm bu belirtilerin daha ciddi sağlık sorunlarına işaret edebileceğini biliyor muydunuz?

Görünüşte önemsiz bir sağlık belirtisinin vücudunuzun daha ciddi bir tıbbi hastalık veya durumun uyarı işaretlerini gösterme yolu olabileceği durumlar vardır. Bu nedenle, özellikle vücudunuz ani değişiklikler geliştirdiğinde, vücudunuzu dikkatle dinlemek her zaman iyi bir fikirdir.

Birden fazla belirti ve semptom, bunlara karşı duyarlı olduğumuzda ciddi sağlık sorunları için alarma yol açabilir. Kendinizle ilgili rutin haline gelen farklılıkları mutlaka not almaya başlayın. İşte, doktorunuzdan randevu almanızı gerektirecek bazı sağlıksal durumlar;

1. HIZLI KİLO KAYBI

6 aylık bir süre boyunca vücut ağırlığının %10'undan fazla kilo kaybı, genellikle endişe verici bir kilo kaybı olarak tanımlanır ve kilo kaybının nedenini değerlendirmek için ciddi bir araştırma ile sonuçlanmalıdır. Hızlı kilo kaybının ilk başta akla gelen nedeni kanser olarak düşünülse de, diyabet veya devam eden kronik bir enfeksiyon göstergesi olabilir.

2. RUH HALİ DEĞİŞİMİ

Sık ruh hali değişimleri nedeniyle huysuz mu oluyorsunuz? Ancak ruh hali değişimlerini hafife almayın çünkü bipolar bozukluk, distimi, yıkıcı duygudurum düzensizliği bozukluğu gibi daha ciddi zihinsel sağlık sorunlarına işaret edebilir. Olaylara bakış açınızın ya da günlük rutinlerinizin ciddi ölçüde etkilendiğini düşünüyorsanız, mutlaka bir uzmana danışın.

3. BAŞ AĞRISI

Migren veya uzun süredir devam eden baş ağrısı çok yaygın olsa da genellikle ciddi değildir. Ama yine de dikkatli olun: Kısa süreli, gece veya sabah erken saatlerde kötüleşen, ağızdan alınan ağrı kesicilere yanıt vermeyen, ateş, görme belirtileri, el ve bacaklarda herhangi bir güçsüzlük ile ilişkili herhangi bir baş ağrısı, tümör veya menenjit gibi ciddi bir rahatsızlığın belirtisi olabilir.

4. YORGUNLUK

Yorgunluk iyi bir diyet ve dinlenme ile tedavi edilebilir ancak sürekli yorgunluk veya halsizlik, kronik yorgunluk sendromu olarak bilinen bir rahatsızlık olabilir. Bu yüzden bir doktorla randevu alın ve kan testi istediğinizi söyleyin. Yorgunluğunuzun altında diyabet ya da tümör gibi ciddi bir sağlık problemi de yatıyor olabilir.

5. KALICI ÖKSÜRÜK

Kilo kaybı, düşük dereceli ateş, yorgunluk, ciddi bir bozukluğun belirtisi olabilir ve bunu değerlendirmek için göğüs röntgeni zorunludur. Tüberküloz veya tümör gibi kronik bir enfeksiyon belirtisi olabilir.

6. GÖĞÜS AĞRISI

Göğüs kemiğinizin altında ani bir baskı, sıkışma, sıkışma veya ezilme hissi; çenenize, sol kolunuza veya sırtınıza yayılan, nefes darlığı ve çok düşük kalp atış hızının eşlik ettiği ağrı hissederseniz hemen doktorunuzu arayın. Bu belirtilerin hiçbiri doğru değildir ve kalp krizi geçiriyor olabilirsiniz.

7. HAFİF VE KALICI ATEŞ

37 veya 38’lik kalıcı ateş, her zaman kronik enfeksiyon, inflamatuar bozuklukların bir işaretidir. Kilo kaybı veya eklem ağrıları ve/veya karın ağrısı ile birlikte ortaya çıkarsa, o organın enfeksiyon veya iltihaplanma belirtisi olabilir. Durumunuz daha da ciddi bir boyut almadan ateşlenmelerinizin nedenini öğrenin.

8. YAVAŞ İYİLEŞME

Mevsimsel hastalıklarda ya da küçük bir kesik yarasında bile iyileşme süreniz oldukça uzunsa, bu durumun altına metabolik bir rahatsızlık yatıyor olabilir. Metabolik rahatsızlıkların başında gelen diyabet, hücre yenilenme sürecini ve dolayısıyla iyileşme sürecini yavaşlatır.

9. EKLEM AĞRILARI

Eklemlerin şişmesi veya kilo kaybı veya döküntüler ile kalıcı eklem ağrıları, inflamatuar bozukluğun ilk belirtisi olabilir. Zamanla ilerleyen bu hastalık kronikleşmeden mutlaka kontrol altına alınmalıdır. En kısa zamanda uzmandan yardım alınmalıdır.