Cildi gençleştiriyor ve libidoyu artırıyor: Ebegümeci çayının 12 faydası

Hibiskus olarak da bilinen ebegümeci, erektil disfonksiyonu önlemekten cildi gençleştirmeye kadar birçok farklı fayda sağlıyor. İşte ebegümeci çayının tüm faydaları ve sağlıklı ebegümeci çayı tarifi.

Hibiskus veya bir diğer adıyla ebegümeci çayının, Antik Mısır'da ölümsüzlük getirebileceğine ve sağlığı iyileştirebileceğine inanılıyordu. Yüzyıllardır sağlığa faydaları bilinen ebegümeci çayının faydaları günümüzde bilimsel araştırılmalarla da ortaya konulmuştur.

100 gram ebegümecinin besin değeri ve kalori içeriği şu şekildedir:

Kalori: 37 kcal

Karbonhidrat: 7.4 gram

Protein: 0.4 gram

Yağ: 0.7 gram

Ebegümeci çayının faydaları

Ebegümeci faydalı elementlerin gerçek bir deposudur. Ebegümeci çayı antioksidanlar, quercetin, biyoflavonoidler, meyve asitleri, 13 amino asit, antosiyaninler, A, B ve C vitaminleri, demir, fosfor, potasyum, sodyum, kalsiyum, çinko, bakır ve magnezyum içerir.

Ebegümeci çayının faydaları genel olarak şunlardır:

- Erektil disfonksiyonu ortadan kaldırmaya yardımcı olur,

- Fiziksel dayanıklılığı artırır,

- Sinir sisteminin çalışmasını normalleştirir,

- Pelvik bölgedeki dolaşım bozuklukları ile ilgili problemlerin çözülmesine yardımcı olur,

- Prostat bezi hastalıklarına karşı yararlıdır,

- Çeşitli üreme bozukluklarına karşı etkilidir,

- Cildin, tırnak dokusunun ve saçın durumunu iyileştirmeye yardımcı olur,

- Kan damarlarını güçlendirir,

- Uykuya dalma sürecini hızlandırır, sinir gerginliğini ve stresi azaltır,

- Kan şekerini normalleştirir, açlığı kontrol etmeye yardımcı olur,

- İdrar söktürücü etkisi vardır, ödemle mücadelede faydalıdır,

- Metabolizmayı hızlandırır.

Ebegümeci çayı tarifi

Ebegümeci çayının tüm faydalarından yararlanmak büyük ölçüde doğru demlemeye bağlıdır. İçecekte en fazla miktarda faydalı madde tutmaya yardımcı olmanın birkaç yolu vardır:

- Bir kaba bir çay kaşığı ebegümeci dökün, bir bardak soğuk su dökün, 12 saat bekletin. Bu karışımı 15 dakika kısık ateşte kaynatın ve süzün.

- Porselen bir demliğe 2 yemek kaşığı ebegümeci dökün, üzerine kaynar su dökün, demliği 10 dakika bir havluya sarın.

Ebegümeci ile 2 sağlıklı maske tarifi

Ebegümeci ile çay haricinde farklı şeyler de hazırlayabilirsiniz.

Gençleştirici maske

1 yemek kaşığı ılık su ile 5 yemek kaşığı ebegümeciyi karıştırın, 2 saat bekletin. Yüz, boyun ve dekolte bölgesine 20 dakika uygulayın.

Saç uzatma maskesi

Bir avuç ebegümeci yaprağını toz haline getirin ve bir bulamaç oluşana kadar suyla doldurun. Elde edilen karışımı masaj hareketleriyle saç derisine sürün. 30 dakika boyunca kafanızda tutun.