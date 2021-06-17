Cildi güneşten koruyan besinler

Özellikle yılın bu zamanında güneşin zararlı ışınlarından korunma, oldukça büyük önem taşıyor. Yeterli korunmada ise sadece güneş kremleri değil, beslenme de büyük önem taşıyor.

Giderek artan yeni araştırmalar, bazı besinlerin, cildin güneş ışınlarına karşı doğal savunmasını güçlendirme ve güneşin neden olduğu hücresel hasarı onarma gücü olduğunu gösteriyor.

Güneşten gelen ultraviyole ışınları bronzlaşmaya ek olarak, ciltte serbest radikal birikimine neden olur ve hücrelere zarar verebilir. Bu etkiye karşı kendimizi korumak için temel olarak iki tür önlem vardır: Bir güneş kremi kullanarak güneşe maruz kalmayı sınırlamak ve antioksidan rezervlerimizi artırmak.

Güneşe aşırı maruz kalma zamanlarında yani yaz aylarında, cildin doğal ışık korumasını artırmaya odaklanan bir diyet izlemek gerekir ve bu, melanin üretimini düzenlemeye yardımcı olan gıdaları diyete dahil ederek elde edilir. Melanin, UV radyasyonunu emme işlevini yerine getirir. Bu nedenle melanositler (melanin üretmekten sorumlu hücreler) tarafından sentezini uyarmak ve ciltte doğru dağılımını sağlamak önemlidir.

PLAJDA KREM, TABAKTA ANTİOKSDAN

Uzmanlar, tüm bu etkileri elde etmek için en iyi yardımcıların, güneş tarafından üretilen oksidatif hasara karşı güçlü bir koruyucu kapasite sergileyen bir dizi besin maddesi olduğu ve bunların temel olarak antioksidanlar açısından zengin meyve ve sebzeler olduğu konusunda hemfikir. Ve daha spesifik olarak, önemli miktarda C ve E vitaminleri ile beta-karoten ve flavonoidler gibi provitaminler sağlayan meyve ve sebzeler, cilt koruması için öne çıkıyor.

C vitamini açısından en zengin besinler arasında, turunçgiller ve özellikle kivi ön plana çıkıyor. E vitaminine gelince, en önemli kaynakları fındık, badem, ayçekirdeği ve hepsinden elde edilen yağlardır. Fıstık, avokado, somon, balık yumurtası ve diğer deniz ürünleri de daha az oranda da olsa bu E vitamini açısından zengindir.

Bu iki besine, aynı zamanda önemli bir antioksidan olan üçüncü bir besin maddesi daha eklenmesi gerekiyor: Koenzim Q10. Ciltte doğal olarak bulunan bu madde, güneşin etkisiyle cilt seviyesinde parçalanan ilk antioksidandır, bu nedenle sürekli yenilenmesi gerekir. Balık, kabuklu deniz ürünleri, ıspanak ve cevizde bulunur. Tüketimi, cilde güneşten doğal korumayı güçlendirmek için temel bir takviye sağlar.

CİLDİ GÜNEŞTEN KORUYAN BESİNLER

Özellikle yılın bu zamanında güneşten koruyan en çok tavsiye edilen gıdalar şu şekilde sıralanabilir:

Turuncu ve sarı sebze ve meyveler melanin üretimini uyarır ve bu nedenle daha sağlıklı ve daha eşit bir bronzluk elde etmeye yardımcı olur. Şeftali, muşmula, balkabağı, havuç, domates, pazı, ıspanak, marul ve brokoli gibi yeşil yapraklı sebzeler tüketilmelidir.

E vitamini ise ağırlıklı olarak zeytinyağı ve kuru yemişlerde bulunur. Bu vitamin, serbest radikallerin neden olduğu hasarı azaltır ve aynı zamanda cildin parlak ve elastik kalmasına yardımcı olur.

Yağlı balık, bronzluğun uzamasına yardımcı olan ve aynı zamanda cildi derinlemesine nemlendiren yüksek yağ asitleri içeriğine sahip olduğu için şiddetle tavsiye edilen bir diğer besindir. Bu balıklara örnek olarak sardalya, kılıç balığı ve somon verilebilir.

Bunlara ek olarak, yeterli sıvı tüketimi son derece önemlidir.

Sağlıklı bronzlaşma diyeti; meyve ve sebzeler, yağlı balıklar, kuru yemiş ve zeytinyağıyla özetlenebilir. Peki tam tersi etki yapan yani cildin güneşe karşı doğal savunmasını engelleyen herhangi bir yiyecek veya beslenme tarzı var mı? Cildin güneşe çok maruz kaldığı bu dönemde, antioksidan sağlamayan tüm gıdalar, beslenmemizde özel koruyucu potansiyele sahip gıdaların yerini alacağı için tüketimi önerilmez. Açıkça zararlı yiyeceklerden söz edemesek de, tüm boş kalorilerden uzak durulması gerekir. Abur cuburlar ve işlenmiş gıdalar, güneşten korumaya daha az katkıda bulunacaktır veya hiçbir katkıda bulunmayacaktır. Bu da onları diyetten çıkarmak için yeterli bir nedendir.

HASARI ÖNLEMEK İÇİN "ONARIM" DİYETİ

Güneş radyasyonunun olumsuz etkilerine karşı diyet ve cilt koruması arasındaki ilişkinin en son kanıtı, The American Journal of Clinical Nutrition'da yayınlanan bir araştırmanın sonuçlarından geldi. Spesifik olarak yazarlar, genellikle vücudun güneşe en çok maruz kalan bölgelerinde gelişen en yaygın cilt kanseri türü olan bazal hücreli karsinomun önlenmesinde belirli diyet türlerinin rolünü analiz etti. Çalışmadaki yaklaşık 22 bin 500 katılımcı (1999 ile 2016 arasında 17 yıl), ailesinde cilt kanseri öyküsü olan ve uzun bir güneşe maruz kalma öyküsü olan kişilerdi.

Araştırmacılar çalışmalarını yüksek kaliteli olarak kabul edilen üç diyet modeline odakladı: Akdeniz diyeti, DASH Diyeti (hipertansiyonu önlemek için diyet) ve vejetaryen yanlısı bir model.

Sonuçlar, tavuk ve balıktan elde edilen proteinler, sebze yağları, ceviz gibi yağlı tohumlar ve kuru meyvelerden oluşan Akdeniz diyetini uygulayan kişilerin bu cilt tümörünü geliştirme riskinin yüzde 72 daha düşük olduğunu gösterdi, bu oran, meyve, sebze ve tam tahıllardan oluşan DASH diyetini seçenlerde yüzde 68 olarak görüldü.

Çalışma, vejetaryen diyetlerle ilgili olarak bu tür kanser geliştirme olasılığı arasında bir ilişki bulamadı.

Bu veriler sebze, zeytinyağı gibi gıdaların veya düşük sağlıksız yağ içeriğine sahip gıdaların cilt seviyesinde koruyucu rolünü pekiştiriyor.