Cilt sağlığı için en iyi yağlar

Cilt sağlığı için en iyi yağlar

Kuru ciltlerden akne tedavisine kadar birçok cilt sorunu için kullanılan doğal yağların faydaları saymakla bitmiyor. İşte en iyi doğal yağlar ve cilt bakımında kullanımı.

Doğal yağlar içeriğindeki iltihap önleyici ve antioksidanlarla, her cilt tipi için harika bakım ürünleridir.

Doğal yağlar A, C, D, E vitaminleri, polifenoller, flavonoidler, botanik antioksidanlar, koenzim Q10 ve Omega-3 bileşenleri ile cilde birçok fayda sağlar.

Doğal yağlar;

- Cilti nemlendirir,

- Yumuşatıcı etkisi ile cildi yatıştırır,

- Antioksidan etkilere sahiptir, hücrelerin zarar görmesini önler,

- Anti bakteriyel ve antiinflamatuar özelliklere sahiptir,

- Bariyer onarımında etkilidir,

- Yara izlerini azaltır,

- UV hasarını azaltır.





CİLT SAĞLIĞI İÇİN EN İYİ YAĞLAR

İşte cilde fayda sağlayabilecek bazı doğal yağlar.

Hindistan cevizi yağı

Araştırmalar, hindistan cevizi yağının anti bakteriyel, antienflamatuar, antioksidan ve yara iyileştirici özelliklere sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca cilt bariyer onarımı ile cilt sağlığının iyileştirilmesine yardımcı olur.

Badem yağı

Badem yağının topikal uygulaması ile yaşlanma karşıtı etkiler arasında bir bağlantı olduğunu öne süren bazı araştırmalar vardır. Badem yağı ayrıca cilt bariyerinin onarımına yardımcı olabilir.

Üzüm çekirdeği yağı

Araştırmalar, üzüm çekirdeği yağının anti bakteriyel, antioksidan ve yara iyileştirici özelliklere sahip olduğunu göstermektedir. Üzüm çekirdeği yağı ayrıca anti-enflamatuar ve yaşlanma karşıtı etki de gösterir.

Zeytinyağı

Çalışmalara göre, zeytinyağı topikal olarak uygulandığında antiinflamatuar, antioksidan ve yara iyileştirici etkiler gösterir. Ayrıca zeytinyağı, topikal uygulanarak yaşlanma karşıtı olarak kullanılabilir.

Ayçiçeği tohumu yağı

Ayçiçeği tohumu yağının cilt bariyerinin onarımına yardımcı olabileceğine dair bilimsel kanıtlar vardır. Ayçiçeği tohumu yağı ayrıca anti-enflamatuar etkisi ve yara iyileşmesini hızlandırması ile bilinmektedir.

Argan yağı

Argan yağı, cilt bariyer onarımına yardımcı olabilecek popüler bir cilt bakım yağıdır. Araştırmalar, antiinflamatuar ve yara iyileştirici etkileri olduğunu göstermektedir. Topikal olarak uygulamanın cilt elastikiyetini artırarak cilt üzerinde yaşlanmayı geciktirici etkisi olduğu gösterilmiştir.

Kuşburnu yağı

Kuşburnu tohumu yağı, cilt bariyerinin onarımına yardımcı olabilir. Yaşlanma belirtileriyle savaşmaya yardımcı olabileceğine ve antienflamatuar ve antioksidan özelliklere sahip olduğuna dair bilimsel kanıtlar da vardır.

Jojoba yağı

Jojoba yağı hakkında, cilt bariyerinin onarımına yardımcı olabileceğini öne süren umut verici araştırmalar vardır. Ayrıca antiinflamatuar, antioksidan ve yara iyileştirici özelliklere sahiptir. Jojoba yağı ayrıca topikal olarak uygulanan ilaçların emilimini artırabilir. Antibakteriyel etkileri de vardır.

Marula yağı

Araştırmalar, marula yağının cilt için önemli nemlendirme faydaları olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda tahriş edici değildir ve cilt neminin korumasına yardımcı olur.

YAĞLAR CİLT BAKIMINDA NASIL KULLANILIR?

Kozmetik ve cilt bakımı şirketleri, ürünlerinde içerik olarak sıklıkla doğal yağları kullanır. Doğal yağlar popülerdir çünkü çoğu ciltte sentetik bileşenlere göre daha iyi çalışır ve alerji yapma olasılığı daha düşüktür. Temizleyiciler, nemlendiriciler, yüz maskeleri, sabunlar, yüz yağları, serumlar ve daha fazlası dahil olmak üzere her tür üründe doğal yağlar kullanılmaktadır.

Hindistan cevizi yağı gibi birçok doğal yağ doğrudan cilde uygulanabilir. Ancak, yağları doğrudan yüzünüzde kullanırken özellikle yağlı veya akne eğilimli bir cildiniz varsa dikkatli olmalısınız.

Doğal yağların uçucu yağlarla aynı olmadığını unutmayın. Uçucu yağlar, çok güçlü oldukları ve tahrişe neden olabileceği için bir taşıyıcı yağ ile seyreltilmelidir. Potansiyel alerjik reaksiyonları kontrol etmek için herhangi bir ürünü ilk kez kullanırken cildinizde bir yama testi yapın.

Birçok çalışmada, topikal olarak uygulanan yağların etkileri araştırılmıştır. Topikal uygulama, doğrudan cilde uygulandıkları anlamına gelir. Sabunları, nemlendiricileri ve özellikle cildinize uçucu yağ sürmek konusunda endişeleniyorsanız, doğal yağlar sizin için harika olabilir.

Doğal yağlar harikadır çünkü genellikle kozmetik ve diğer cilt bakım ürünlerindeki sentetik kimyasallarla aynı tahriş riskini oluşturmazlar. Ancak bu, doğal yağ kullanmanın bir risk oluşturmadığı anlamına gelmez. Yüz bölgeniz,vücudunuzun diğer bölgelerine göre daha hassas olduğu için, yağları kollarınız ve bacaklarınız yerine doğrudan yüzünüzde kullanırken tahriş yaşayabilirsiniz. Güneşe çıkmadan önce cildinize yağ uygulamak güneş yanığı riskinizi de artırabilir.

Her zaman alerjik reaksiyon olasılığı vardır. Topikal olarak doğal bir yağ uyguladıktan sonra kızarıklık veya tahriş fark ederseniz, hemen kullanmayı bırakın. Şişlik veya kurdeşen yaşarsanız ve nefes almakta güçlük çekerseniz acil yardım alın. Bu semptomlar, tehlikeli bir anafilaktik reaksiyonun belirtileridir.