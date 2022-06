Cilt üzerinde inanılmaz özelliklere sahip 15 süper besin

Küçük noktalar ve ince çizgilerle dolu kuru, donuk bir cilde sahip olmaktan bıktınız mı? Pek bunu besinlerle düzeltebileceğiniz söylesek? İşte cilt üzerinde mucizeler yaratan 15 besin.

Kirlilik, stres, soğuk veya güneş... Cildinizin birden fazla saldırganlıkla yüzleşmek için kendini kollaması gerekir ve cilt sağlığı, güzelliği ve parlaklığı üzerinde etkisi olan sadece kremler ve bakımlar değildir. Yaşam tarzı ve beslenme de önemli bir rol oynamaktadır.

Günlük diyetteki meyve ve sebzelerde sağlıklı bir cilde sahip olmanızı sağlayan birçok vitamin ve antioksidan bulunur. Cilde baskı yapan günlük stresin haricinde hücresel yaşlanma da cilt sağlığını büyük ölçüde etkiler.

Cilt yaşlanması iki farklı süreçte gelişir. Birincisi cildin sarkmasına, ince kırışıklıkların ortaya çıkmasına ve yaraların zayıf iyileşmesine neden olan genetikle bağlantılı olandır. İkincisi ise hem yaşam tarzı hem de çevreyle bağlantılı olandır. Bu tür yaşlanmaya güneş, kirlilik, rüzgar, soğuk ve ayrıca alkol tüketimi, sigara kullanımı ve kötü beslenme neden olur. Derin kırışıklıklar ve kalın, gevşek cilt ile sonuçlanır.

Yeterli ve dengeli bir diyetle cilt yaşlanmasını önlemek mümkündür. Tüketilen yiyecekler, cildin yaşlanmasından sorumlu olan serbest radikallere karşı savaşan antioksidanlar açısından zengin olmalıdır. Bu antioksidanlar meyve ve sebzelerde bol miktarda bulunurlar. Cildin korunmasında ve özellikle elastikiyetinde birçok besin maddesi devreye girer.

İşte sağlıklı bir cilt için mutlaka tüketilmesi gereken 15 besin.

Zerdeçal

Zerdeçal antioksidan, antibakteriyel ve iltihap önleyici bileşiklerle dolu kurkumin adı verilen bir bileşik içerir. Sivilcelerle savaşır, lekeleri hafifletir, cildi aydınlatır, elastin üretimini hızlandırarak erken yaşlanmayı önler ve çevresel hasarlara karşı korur.

Chia

Chia tohumu yağı, kolajen üretimini artırmaya yardımcı olan yüzde 60'tan fazla omega 3 içerir. Kalsiyum, çinko, demir, fosfor, magnezyum ve potasyum gibi mineraller açısından zengindir, aynı zamanda hidrasyonu artırmaya ve cildi güçlendirmeye yardımcı olur, aynı zamanda harika bir antioksidandır.

Kinoa

Kinoa birden fazla besinsel faydası olan bir süper gıdadır ve aynı zamanda cil sağlığı için de harika bir yardımcıdır. Nemlendirme sağlamaya ve cildi onarmaya ek olarak, parlak olmasını sağlar.

Elma

Elmalar cilt sağlığı için en iyi yardımcılardan biridir. Cilt elastikiyetini artırmak ve daha da genç görünmesini sağlamak için en yüksek kolajen içeriğine sahip kırmızı elmayı tercih edin.

Brokoli

En iyi sağlıklı yiyecekler listesinden asla eksik olmayan brokoli, kozmetik ürünlerin de bir numaralı bileşeni haline geliyor. Brokoli hücre yenilenmesini tetikler ve tahriş riski olmadan yaşlanma belirtilerini önler.

Lahana

Bir süredir kozmetikte kullanılan lahana cilt için harikalar yaratabilir. Kollajen üretimini uyaran, UV ışınlarına karşı koruyan, nemlendiren, kırışıklıkları önleyen ve güçlü bir antioksidan etkiye sahip bir vitamin ve mineral deposu olan lahanayı tabağınızdan eksik etmeyin.

Su teresi

Bu süper yeşillik, kusurları azaltma ve cildi aydınlatma özelliklerinden dolayı kozmetik ürünlerde giderek daha fazla kullanılmaktadır. Cildin antioksidan enzimlerini uyaran sülforafan adı verilen bir molekül de içerir.

Domates

Domates güzel bir cilt için iyi besinlerle dolu bir meyvedir. İçerdiği likopen (kırmızı rengini veren pigment), akne dahil cilt sorunlarıyla mücadele eder. Ayrıca domatesin içerdiği antioksidanlar cildi UV ışınlarına ve serbest radikallerin etkisine karşı korumaya yardımcı olur.

Kivi

Kivi, C vitamini açısından rekor içeriğe sahip küçük bir meyvedir. C vitamini gerçekten ciltteki kolajeni korumak için çok faydalıdır. Bu sayede cilt sıkı kalır ve kırışıklıkların ortaya çıkması daha zorlaşır. Pahalı kırışıklık önleyici kremler yerine her gün diyetinize kivi ekleyebilirsiniz.

Zeytinyağı

Zeytinyağı, kuru cilde sahip olma potansiyelindeki insanlar için mükemmel bir yardımcıdır. Cilt hücrelerinde bulunan suyun kurumasını önleyen yağlı bir madde olan linoleik asit içerir.

Havuç

Havuç, vücudun A vitamini üretmesini sağlayan beta karoten açısından çok zengindir. A vitamini, cilde parlaklığını veren vitamindir. Sağlıksız bir ten renginden şikayetçiyseniz, havuç yemenin tam zamanı demektir.

Salatalık

Cilt çok kuruduğunda ya susuz kalmıştır ya da iyi yağlardan yoksundur. Suyu eksikse, salatalık harika bir yardımcıdır. Salatalığın Yüzde 95'ten fazlasını su oluşturduğu için gerçekten de var olan en zengin sulu sebzedir.

Narenciye

Portakal, mandalina, limon ve diğer narenciye gıdaları C vitamini açısından zengindir ve C vitamininin cilde birçok faydası vardır. Kollajen oluşumunu sağlar, bu da cildi daha sıkı ve daha elastik yapar. C vitamini ayrıca cildi canlandıran mikro dolaşımın iyileşmesini sağlar.

Yeşil çay

Özellikle sivilcelerle savaşmada yeşil çay mükemmeldir. Yeşil çay, vücutta sivilcelerden sorumlu bir hormon olan DHT seviyesini azaltır. Yeşil çay ayrıca cildi yaşlanmaya karşı korumaya yardımcı olan bir antioksidan deposudur.

Yağlı balıklar

Cildinizi olabildiğince uzun süre pürüzsüz ve sıkı tutmak istiyorsanız, diyetinize düzenli olarak ton balığı, somon balığı, sardalya ve uskumru gibi yağlı balıkları eklemeyi unutmayın. Yağlı balıklar, cildin kollajen üzerindeki iltihaplı maddelerin etkisine karşı koyarak kırışıklıkları yavaşlatan yağ asitleri olan omega 3 bakımından zengindir.